Войти
ТАСС

В Роскосмосе сообщили, что подготовка к старту "Луны-25" идет планово

91
0
0
Автоматическая станция «Луна-25» в монтажно-испытательном комплексе
Автоматическая станция «Луна-25» в монтажно-испытательном комплексе.
Источник изображения: Сергей Бобылев, ТАСС

По словам генерального директор корпорации Юрия Борисова, космический аппарат уже готовится к доставке на космодром Восточный

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Подготовка к запуску "Луны-25" - первой в истории современной России миссии к естественному спутнику Земли - идет штатно. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Подготовка к старту идет планово. Нам действительно пришлось отложить старт <…> Дальше, к сожалению, откладывать нельзя: пусковые окна так уж устроены", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Борисова, космический аппарат уже готовится к доставке на космодром Восточный.

Первым отечественным аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли, должна стать автоматическая станция "Луна-25". Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.

Запуск миссии был предварительно намечен на 2022 год. В сентябре Борисов сообщал ТАСС, что миссия "Луна-25" перенесена на 2023 год. В феврале Роскосмос уточнил дату запуска - 13 июля. Однако в конце мая старт миссии был снова перенесен - на август. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Луна
Похожие новости
11.04.2023
Первый замгендиректора "Роскосмоса": наращивание спутниковой группировки - приоритет номер один
05.10.2022
Программное обеспечение посадки "Луны-25" планируют доработать в ближайшие месяцы
29.11.2021
Рогозин сообщил о планах разработать космические корабли для новой станции
02.08.2021
В «Роскосмосе» рекомендовали приступить к созданию национальной орбитальной станции
19.03.2021
Эксперт скептически оценивает перспективы российско-американского сотрудничества в космосе
09.11.2020
В ожидании чуда
26.08.2020
Рогозину сделали обрезание на 150 млрд рублей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 19.06 01:07
  • 2
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 00:42
  • 2542
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.06 00:21
  • 51369
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска
  • 18.06 18:41
  • 3
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 18.06 18:06
  • 14
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 18.06 14:49
  • 1
Алексей Дюмин: тульские оружейники создали беспилотник, способный работать в условиях РЭБ - Интервью ТАСС
  • 17.06 21:13
  • 2
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 17.06 00:23
  • 43
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 17.06 00:16
  • 5
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 16.06 14:59
  • 0
В Польше нашлись противники военного вторжения в Беларусь
  • 16.06 14:42
  • 1
Пасечник усомнился в существенном влиянии F-16 на ситуацию на фронте
  • 16.06 14:35
  • 1
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 16.06 14:32
  • 1
Европа решила развивать военную промышленность, но нашелся противник