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Интерфакс-АВН

Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом

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В.Путин
В.Путин.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, Россия может нанести удар по любому зданию в Киеве, но такой необходимости нет.

"Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Такая возможность есть, но мы не делаем это по ряду соображений, такой необходимости нет - вот первое соображение. Потому что противник на линии фронта успеха не имеет", - сказал глава государства в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Президент также отметил, что атаки беспилотников на Кремль и некоторые регионы России являются попыткой спровоцировать страну на мощные ответные действия.

"Это попытка спровоцировать нас на ответные серьезные мощные действия. Это попытка нанести ущерб Кремлю, президенту РФ, атаки на Белгородскую область, соседние регионы России - это все попытка спровоцировать нас на ответные действия", - сказал Путин.

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Patriot ЗРК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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2 комментария
№1
19.06.2023 01:01
? Странное заявление ...может мы с ними друзья , уверен , есть в городе Киев объекты для нанесения ударов, после которых на передовой стало бы легче бойцам..
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№2
19.06.2023 01:07
Дедушка уже совсем не своем уме, от Конашенкова инфу черпает.
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