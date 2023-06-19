Горят они огнем: ВФУ растрачивают свои стратегические резервы

Украина продолжает атаки лишь для того, чтобы страны НАТО не сократили ей помощь, считают эксперты

Владимир Путин 16 июня заявил, что у противника в ходе контрнаступления нет успехов «ни на одном из направлений». Президент подчеркнул, что при этом украинские формирования растрачивают свои стратегические резервы, включая технику, поставленную западными странами. Ранее в Минобороны РФ заявили, что в этот день наша армия отразила все атаки на южнодонецком и донецком направлениях. За сутки ВФУ потеряли здесь не менее 415 военнослужащих и более 30 единиц техники. Эксперты отмечают, что, несмотря на большие потери, атаки ВФУ продолжатся — им жизненно важно продемонстрировать свои успехи к началу саммита НАТО в Вильнюсе в июле, чтобы им не сократили помощь.

«Так же будут гореть и F-16»

Вооруженные формирования Украины при контрнаступлении успехов не имеют, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 16 июня.

— Самое главное, что нет успехов ни на одном из направлений. Противник успеха не имеет, — сказал глава государства.

Президент отметил, что украинским подразделениям «удается дойти до первой линии, где-то не удается».

— Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они используют так называемые стратегические резервы, — объяснил он.

Президент также сказал, что потери у украинских подразделений очень большие, больше даже, чем 1 к 10 по сравнению с российской армией.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Говоря о потерях техники украинской стороной, Путин сказал, что каждый день они увеличиваются. Он сообщил, что, по данным на 16 июня, с начала контрнаступления ВФУ потеряли 186 танков и 418 бронемашин различного класса.

Истребители F-16, поставки которых ожидают от НАТО украинские власти, будут гореть так же, как горят на Украине танки «Леопард», уверен президент.

— Танки (иностранные) горят. Несколько танков уничтожено. И это в том числе «Леопарды». И вчера было то же самое. И вчера были «Леопарды». Они горят. Так же будут гореть и F-16, — отметил Путин.

По словам президента, скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику.

— Всё, на чем они воюют, всё, что используют, это извне приносят. Так много не навоюешь, — уверен он.

Кроме того, президент сказал, что в случае продолжающихся атак на российскую территорию Москва рассмотрит вопрос создания «санитарного кордона» на Украине.

— Если дальше эти атаки на наши прилегающие территории будут продолжаться, мы рассмотрим возможность создания «санитарного кордона» на украинской территории. Они просто должны понимать, к чему они это всё ведут, — подвел итог глава государства.

Демонстрация «успехов»

В Минобороны РФ 16 июня заявили, что ВФУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешных атак на южнодонецком и донецком направлениях.

— На Времевском выступе наиболее активные боевые действия шли в районах населенных пунктов Ровнополь и Урожайное Донецкой Народной Республики, где в результате мужественных действий российских подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии отражено пять атак подразделений ВСУ, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На донецком направлении группировка войск «Юг» успешно отразила пять атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка.

Военнослужащий ВС РФ Источник изображения: Фото: ТАСС/Спринчак Валентин

По данным Минобороны РФ, за сутки на этих направлениях уничтожены более 415 военнослужащих, 34 единицы боевой техники, включая пять танков, а также две минометные батареи.

Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское в ДНР уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.

Украинцы по-прежнему атакуют, особенно это касается южнодонецкого участка, а в дальнейшем они, скорее всего, постараются наступать на стыке запорожского и донецкого направлений, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Конечно, они что-то предпримут, это очевидно, — уверен он. — Но там везде создана оборона, к первой линии которой они даже не подошли, бои шли в предполье. Но скоро в Вильнюсе встречаются хозяева и спонсоры из НАТО, поэтому украинским властям придется что-то показать. Они сейчас тыкаются везде, пытаясь найти бреши или слабое место. А силы тают, трети техники уже нет. Какие возможности? Просто набирать людей и тут же их бросать в бой. То, что готовили на Западе, уже перемалывается. Ведь не только танки горят, там экипажи гибнут.

По его словам, в ближайшее время или в первой половине июля ВФУ попытаются «что-то еще изобразить».

— Мы смотрим за ними, сейчас наши возможности стали лучше — и космическая разведка, и с воздуха наблюдаем, и с моря, — отметил эксперт.

По зову сердца

Как оказывается помощь раненным на поле боя военным, смог увидеть военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин. Он посетил госпиталь медицинского отряда специального назначения группировки «Юг».

Сюда доставляют наших бойцов на первое время. В госпитале им оказывают помощь и, если это необходимо, проводят экстренную операцию.

Есть в госпитале и реанимационная палата, где стоит два стола.

— В этом помещении организована реанимация. Здесь пациент находится до того момента, пока его состояние не стабилизировалось и он не готов к транспортировке. Здесь есть все необходимые аппараты: ИВЛ, приборы мониторинга, кислород, — отмечает корреспондент.

Он показал укладку реаниматолога, с помощью которой бойца эвакуируют в госпиталь прямо с поля боя.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

— С рюкзаком врач выезжает к больному, проводит на месте какие-то манипуляции и приезжает сюда, — рассказал корреспондент.

Медсестра госпитального отделения Надежда призналась, что работает здесь по зову сердца, но как только приехала в госпиталь, была напугана объемом работы.

Она объяснила основную разницу между работой в гражданской медицине и военной.

— Там у меня была более документальная работа, а здесь непосредственно всё делаешь руками. Тем самым ты получаешь удовольствие от того, что ты оказываешь помощь, что ты здесь нужен, что ты действуешь, — рассказал Надежда.

Начальник хирургического отделения подчеркнул, что качество работы здесь имеет серьезное значение, ведь тут зачастую оказывается первичная помощь.

— Во время первичных этапов оказания помощи очень важно ее качество. Это определяющая во многом помощь. Она скажется потом на дальнейшем лечении. Надо стараться на первом этапе сделать максимальную работу, чтобы устранить какую-то жизнеугрожающую опасность, — резюмировал он.

ПВО против HIMARS

За сутки в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 555 человек и 52 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

Работа артиллерийских подразделений в зоне СВО Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В ЛНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Российская ПВО уничтожила четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 22 украинских беспилотника.

Богдан Степовой

Андрей Федоров

Юлия Леонова