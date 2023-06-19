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РИА Новости

Предприятия ОПК работают в две-три смены, заявил Путин

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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост-агентство

Путин: производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, а некоторых - в десять раз

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в две-три смены, производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованному - в 10 раз, заявил президент России Владимир Путин.

"У нас оборонная промышленность раскручивается изо дня в день. Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции, по наиболее востребованным образцам — увеличили в 10 раз, предприятия работают в две-три смены", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

По его словам, это говорит о том, что "запас прочности у нас очень большой".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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