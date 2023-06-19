Предприятия ОПК работают в две-три смены, заявил Путин

Путин: производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, а некоторых - в десять раз

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в две-три смены, производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованному - в 10 раз, заявил президент России Владимир Путин.

"У нас оборонная промышленность раскручивается изо дня в день. Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции, по наиболее востребованным образцам — увеличили в 10 раз, предприятия работают в две-три смены", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

По его словам, это говорит о том, что "запас прочности у нас очень большой".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>