В Подмосковье завершается строительство административного корпуса производства спутников

Предприятие будет выпускать спутники "Ямал" и "Смотр"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов и глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудили в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ход строительства сборочного производства космических аппаратов в Московской области. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"Стороны обсудили основные направления сотрудничества. В частности, рассмотрели ход строительства сборочного производства космических аппаратов (СПКА) "Газпрома" в Московской области. В настоящее время завершается строительство административно-бытового корпуса СПКА, ведется монтаж оборудования сборочных площадок и испытательных стендов", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе уточнили, что предприятие при поддержке госкорпорации будет выпускать спутники "Ямал" и "Смотр". "Перспективные спутники "Газпрома" "Ямал" и "Смотр" включены также в федеральный проект "Комплексное развитие космических информационных технологий" ("Сфера")", - добавили там.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.