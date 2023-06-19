СМИ: Бельгия решила передать Украине списанные БТР М-113 на €11 млн

Агентство Belga не уточняет количества БТР и сроков их поставки, отмечая лишь, что передача состоится после завершения ремонта военной техники, списанной более 10 лет назад

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Бельгия объявила, что отремонтирует и передаст Украине в рамках очередного пакета помощи партию американских бронетранспортеров М-113, которые стояли на вооружении армии королевства и были списаны. Об этом сообщило в пятницу агентство Belga.

Агентство не уточняет количества БТР и сроков их поставки, отмечая лишь, что передача состоится после завершения ремонта военной техники, списанной более 10 лет назад. Стоимость партии составляет €11 млн.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер согласовала этот вопрос в рамках прошедшего в четверг в Брюсселе заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву. Как уточнила министр, королевство примет участие в обучении украинских механиков-водителей на территории другой страны.

Ранее Минобороны Бельгии сообщало, что поставило на Украину военную помощь в размере €274,6 млн. Это стрелковое оружие, противотанковые гранатометы, боеприпасы, медицинские средства и подводные беспилотники. В рамках программы Евросоюза Бельгия обеспечила подготовку 700 украинских военнослужащих.