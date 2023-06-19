Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие

Необходимость в применении ядерного оружия у России отсутствует, сказал в пятницу, 16 июня, в ходе пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент страны Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. Путин выступает против использования тактического ядерного оружия, но предупредил, что если для России возникнет угроза территориальной целостности, независимости, суверенитету и самому существованию государства, то страна вправе применить его.

«Ядерное оружие создается, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова и существование российского государства. Но у нас, во-первых, нет такой необходимости, а во-вторых, сам факт рассуждений на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия», — заверил глава государства.

США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент, подчеркнул Путин.

«Соединенные Штаты Америки <...> дважды нанесли удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Они посчитали, что они вправе это сделать», — высказался президент России.

В этот же день российский лидер сообщил о размещении тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии до конца 2023 года. Глава государства пояснил, что передача такого оружия республике является элементом сдерживания.

13 июня Путин заявил, что США всё больше и больше напрямую погружаются в украинский конфликт и провоцируют международный кризис в сфере безопасности. Штаты делают вид, что не боятся эскалации конфликта на Украине, но здоровые люди там явно не хотят вести дело к третьей мировой войне, считает президент РФ.