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В России представят новую станцию обнаружения подводных целей «Маяк-С»

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Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»
Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (г.Санкт-Петербург»).
Источник изображения: www.missiles.ru

Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» («МПО — Гидроприбор»), входящий в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) на XI Международном военно-морском салоне (МВМС-2023) впервые представит станцию «Маяк-С». Об этом сообщает ТАСС.

«Запланирована презентация современной гидроакустической станции обнаружения малоразмерных подводных целей "Маяк-С" с улучшенными характеристиками», — рассказали в российской компании.

В июне агентство сообщило, что КТРВ на МВМС-2023, который пройдет в Кронштадте с 21 по 25 июня, планирует представить новую универсальную малогабаритную торпеду УМТ.

В мае корпорация сообщила, что производственное объединение (ПО) «Стрела» активно осваивает производство техники с уникальными скоростными характеристиками.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Выставки
МВМС
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