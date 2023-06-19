НАТО оскорбила Испанию. Мадрид ответит жестко

Испания пригрозила не дать зеленый свет плану НАТО по закупкам вооружений, пишет El País. Все дело в том, что испанских компаний не оказалось в списке участников встречи, посвященной закупке оружия.

Испания не примет новый План действий НАТО по оборонному производству. Министр обороны страны Маргарита Роблес (Margarita Robles) возмущена тем, что Североатлантический альянс не пригласил испанские компании на встречу с представителями военной промышленности. Она потребовала больше времени для рассмотрения проекта и пообещала не давать ему зеленый свет, "пока не передумают" и не решат выслушать мнение испанских компаний. "Мы понимаем, что [план] нужно разрабатывать дальше, и что его нельзя утвердить, пока он не будет более точным", – заявила Роблес в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. В четверг она встретилась там со своими коллегами из Министерств обороны стран – союзников. Испанский министр не будет присутствовать на переговорах с представителями промышленных предприятий в знак протеста. План по увеличению производства направлен на установление целей по закупке оборонного оборудования, его стандартизации и возможности экспорта, а также на установление целей по созданию военных резервов, сообщают источники в альянсе.

В НАТО решения принимаются на основе консенсуса, и позиция Испании не позволяет продолжить работу над планом действий без внесения поправок, хотя есть и другой союзник, который принял план с оговорками. Мадрид понимает, что исключение испанских компаний из разработки плана – плохое начало на пути к достижению поставленных целей (по крайней мере, на первом этапе). Тем более, когда НАТО говорит об увеличении совместных закупок, например, артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров – одного из наиболее широко используемых на Украине. И хотя на этой встрече с представителями производителей не будет подписано никаких договоров, по словам источников из объединения работников оборонной промышленности, она рассматривается скорее, как символический первичный контакт.

В разгар гонки вооружений, которая была вызвана военными действиями России на Украине и привела к истощению арсеналов стран НАТО, поддерживающих Киев, Североатлантический альянс в этот четверг обратился к 25 компаниям из 14 стран (хотя в блок входит 31 государство). В списке, с которым ознакомились журналисты El País, есть канадская компания, несколько британских, американских (хотя планы по расширению производства в ЕС не касаются этих фирм), французская, две финские, две турецкие, одна хорватская, одна чешская и одна эстонская, например. Есть также компания из Швеции, хотя эта страна пока не входит в альянс, ожидая ратификации со стороны Турции и Венгрии.

Отсутствие на этой встрече не обернется упущенными возможностями для развития бизнеса, говорят источники в альянсе. Встреча больше направлена на то, чтобы политически укрепить обязательства по работе с промышленными предприятиями. Но компании, тем временем, требуют контрактов, они хотят быть уверены, что спрос не исчезнет и что инвестиции, которые они делают сейчас, окупятся.

НАТО не сообщила по каким критериям проводился отбор компаний и конкретную цель встречи, что также вызвало недовольство Испании. Источники из альянса отмечают, что переговоры будут направлены на обсуждение неотложных потребностей и боеприпасов, "которые имеют решающее значение на полях боев" на Украине, а в список участников вошли в основном компании, уже поставлявшие Киеву соответствующие средства. Среди них, например, франко-германская компания KNDS, которая представляет производителя танков Leopard, турецкий производитель беспилотников Baykarи французская компания Nexter, которая производит, среди прочего, штурмовые танки и самоходные гаубицы Caesar. В соответствии с этим критерием, Испания могла бы выставить, например, компанию Instalaza, которая производит гранатометы, которые также уже были отправлены на Украину.

"В такое время, как сейчас, когда оборонная промышленность так важна не только для сохранения мира, но и с точки зрения развития инноваций, технологий, создания рабочих мест, совершенно очевидно, что Испания должна присутствовать на всех встречах. Испанские компании обязательно должны быть представлены", – заявила Роблес в Брюсселе. "Испания должна быть во всех сферах, официальных или неофициальных, и промышленность не может остаться в стороне от чего-то столь важного по причинам, которые я не понимаю и которые не были объяснены", – добавила министр в своей речи, в которой она раскритиковала действия альянса. Роблес, однако, заверила, что ее отказ от участия во встрече с представителями промышленности из-за недовольства Испании и блокирование плана действий по увеличению оборонного производства не противоречат "обязательствам" страны перед НАТО.

План действий направлен на обеспечение большей надежности поставок и содействие созданию более прочной промышленной базы. По данным дипломатических источников, это многолетний международный проект, цель которого – установить основные принципы по закупкам оборудования, цели по созданию арсенала и определить четкие стандарты в производстве и закупках вооружения. Ранее НАТО установило для союзников минимальные уровни запасов арсенала для поддержки политики сдерживания, теперь же они будут пересмотрены. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал, что главная цель плана – "решить проблему нехватки" военных резервов. Встреча в четверг – не последний шанс утвердить план до саммита, который пройдет в июле в Вильнюсе (Литва). Он также может быть утвержден на одном из советов с участием представителей посольств, которые должны состояться до этого времени.

Эта новая программа тесно связана с намерением НАТО повысить расходы на оборонную промышленность, и сделать установленные сейчас 2% ВВП "дном", а не "потолком". США, страны Балтии и Польша хотят установить новую планку в 2,5% ВВП, но другие государства, такие как Германия, Италия и Испания, предупреждают, что это невыполнимо. Кроме того, напоминают они, в эти 2% не входят другие вклады в Североатлантический альянс, например, финансирование миссий. Испания, которая тратит на оборону 1,4 % ВВП, поставила цель достичь 2% к 2029 году.

Автор статьи: Мария Р. Саукийо (María R. Sahuquillo)