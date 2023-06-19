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РИА Новости

"Хрен им". Путин заявил, что Россия не сократит запасы ядерного оружия

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Путин заявил, что Россия не сократит запасы ядерного оружия, несмотря на желание НАТО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Россия располагает большим количеством ядерного оружия и не сократит его запасы, несмотря на желание НАТО, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

"У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время склоняют, чтобы мы начали переговоры по сокращению — хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", — сказал глава государства.

По его словам, западные страны постоянно провоцируют Москву на жесткие действия и ждут, что она начнет "кнопки нажимать".

"Такой необходимости нет, потому что противник на линии фронта успеха не имеет. И, понимая, что успех маловероятен, нас провоцируют на какие-то жесткие действия в надежде потом ткнуть пальцем и сказать: ну вот, смотрите, какие они злобные, какие жестокие, и с ними нельзя иметь дело, и всем нашим партнерам на это указать", — пояснил Путин.

При этом он напомнил, что Россия может применить ОМУ, если создается угроза для "территориальной целостности, независимости и суверенитета существования государства".

Российский лидер также затронул тему размещения ядерного оружия в Белоруссии. Это, отметил он, элемент сдерживания.

"Чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве", — подытожил глава государства.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>;

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
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