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Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Елена Рузанова

Мантуров: проект Ил-112В модифицируют в части крыла и двигателей

Проект российского легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В будет модернизирован. Об этом сообщил в пятницу, 16 июня, вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Этот проект будет модифицирован, технологические изменения затронут конструкцию крыла и двигателей», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о проекте Ил-112В.

Необходимость внесения изменений в конструкцию самолета возникла после того, как в августе 2021 года летный образец Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Находившиеся на его борту три члена экипажа погибли. В качестве причин авиакатастрофы указывалось возгорание двигателя после попадания масла в камеру сгорания.

В феврале прошлого года в оборонно-промышленном комплексе заявили, что работы по созданию Ил-112В полностью приостановлены до завершения расследования.

Тогда же сообщалось, что после завершения расследования авиаконструкторы должны провести анализ ситуации и внести изменения в конструкцию и схемы сборки Ил-112В, чтобы не допустить новых катастроф. После этого заказчик должен утвердить все внесенные изменения и только затем работы по самолету возобновятся.


История Ил-112В началась на рубеже 1990–2000-х годов, когда было принято решение о необходимости разработки нового легкого военно-транспортного самолета. Он должен заменить в составе ВВС России устаревший Ан-26.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
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Мантуров Денис
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