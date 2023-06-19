НАТО планирует расширить "практическую нелетальную поддержку" контрнаступления Украины

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Украина "начала следующую фазу" конфликта с Россией с целью "возвращения потерянных территорий"

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Саммит НАТО в Вильнюсе в июле позволит расширить "практическую нелетальную поддержку" Украины и заложить основы ее перехода на стандарты НАТО. Об этом заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО.

"Как я сказал, эта встреча пройдет в сложные времена. Саммит станет важной возможностью обсудить, как НАТО справляется с этими вызовами. У нас будет возможность в Вильнюсе обсудить расширение практической поддержки Украины нелетальными средствами (предоставление Украине вооружений осуществляется формально не альянсом, а на двусторонней основе - прим. ТАСС)", - сказал он.

"У нас также будет возможность заложить основы для модернизации и реформирования оборонных институтов Украины и перевода на стандарты вооружений НАТО", - добавил Остин.

Министр обороны США добавил, что Украина "начала следующую фазу" конфликта с Россией с целью "возвращения потерянных территорий". "Мы должны сохранять терпение, пока украинцы ведут эту важную кампанию, - отметил он. - Президент [США Джо] Байден неоднократно говорил, что мы с Украиной надолго".