Войти
ТАСС

НАТО планирует расширить "практическую нелетальную поддержку" контрнаступления Украины

105
0
0
Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: Omar Havana/ Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Украина "начала следующую фазу" конфликта с Россией с целью "возвращения потерянных территорий"

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Саммит НАТО в Вильнюсе в июле позволит расширить "практическую нелетальную поддержку" Украины и заложить основы ее перехода на стандарты НАТО. Об этом заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО.

"Как я сказал, эта встреча пройдет в сложные времена. Саммит станет важной возможностью обсудить, как НАТО справляется с этими вызовами. У нас будет возможность в Вильнюсе обсудить расширение практической поддержки Украины нелетальными средствами (предоставление Украине вооружений осуществляется формально не альянсом, а на двусторонней основе - прим. ТАСС)", - сказал он.

"У нас также будет возможность заложить основы для модернизации и реформирования оборонных институтов Украины и перевода на стандарты вооружений НАТО", - добавил Остин.

Министр обороны США добавил, что Украина "начала следующую фазу" конфликта с Россией с целью "возвращения потерянных территорий". "Мы должны сохранять терпение, пока украинцы ведут эту важную кампанию, - отметил он. - Президент [США Джо] Байден неоднократно говорил, что мы с Украиной надолго". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
ОНД
Похожие новости
18.08.2022
Раскрыта правда о том, как Лондон превратил Украину в оружие против России
15.07.2022
Какие страны коллективного Запада вооружали Украину
01.04.2022
Европа после спецоперации на Украине
22.11.2018
"Решительный партнер": Лондон отправит корабль на помощь Украине
15.08.2018
Канадская фирма поставит на Украину снайперские винтовки
27.07.2017
Спецпредставитель США допустил поставку танков украинским военным
14.05.2014
Готовность к технологической войне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 19.06 01:07
  • 2
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 00:42
  • 2542
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.06 00:21
  • 51369
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска
  • 18.06 18:41
  • 3
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 18.06 18:06
  • 14
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 18.06 14:49
  • 1
Алексей Дюмин: тульские оружейники создали беспилотник, способный работать в условиях РЭБ - Интервью ТАСС
  • 17.06 21:13
  • 2
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 17.06 00:23
  • 43
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 17.06 00:16
  • 5
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 16.06 14:59
  • 0
В Польше нашлись противники военного вторжения в Беларусь
  • 16.06 14:42
  • 1
Пасечник усомнился в существенном влиянии F-16 на ситуацию на фронте
  • 16.06 14:35
  • 1
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 16.06 14:32
  • 1
Европа решила развивать военную промышленность, но нашелся противник