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Известия.ru

Швеция обучит украинских пилотов управлению истребителями JAS Gripen

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Источник изображения: Фото: REUTERS/TT News Agency/Henrik Montgomery

Правительство Швеции 16 июня приняло решение выделить 12-й пакет помощи Киеву на сумму в 250 млн шведских крон (около $23 млн), в него войдет обучение украинских пилотов управлению истребителями JAS Gripen.

«Правительство приняло решение о новом пакете поддержки для Украины <...> Общая стоимость этого 12-го пакета поддержки составляет примерно 250 млн шведских крон», — говорится в заявлении.

В сообщении уточняется, что центры логистики и техобслуживания переданной Украине техники будут расположены в Польше, Румынии и Словакии.

Ранее в этот же день шведская газета Svenska Dagbladet написала, что правительство одобрило участие до 60 военнослужащих вооруженных сил в создании центров логистики и обслуживания рядом с Украиной, например в Польше.

10 июня глава шведского министерства иностранных дел Тобиас Билльстрём сообщил, что объем помощи Украине со стороны Швеции с начала спецоперации превысил 21,5 млрд шведских крон ($2 млрд).

В апреле министр обороны королевства Пол Йонсон заявил, что Швеция готова пересмотреть свои промышленные мощности, чтобы увеличить военную поддержку Киева.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российской власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Польша
Россия
Румыния
Словакия
Украина
Швеция
Продукция
Gripen NG
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