Новую станцию обнаружения малоразмерных подводных целей представят на МВМС

В экспозицию также войдут морские донные мины МДМ-1, МДМ-2 и МДМ-3, морская шельфовая мина МШМ, универсальная электрическая телеуправляемая торпеда ТЭ-2

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор" ("МПО - Гидроприбор", в составе корпорации "Тактическое ракетное вооружение") на XI Международном военно-морском салоне (МВМС) наряду с универсальной малогабаритной торпедой УМТ впервые покажет новую разработку - современную гидроакустическую станцию обнаружения малоразмерных подводных целей "Маяк-С". Об этом сообщается на сайте МВМС-2023.

"На стенде 1В6 запланирована презентация современной гидроакустической станции обнаружения малоразмерных подводных целей "Маяк-С" с улучшенными характеристиками", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что новые разработки концерна "МПО - Гидроприбор" призваны стать важным инструментом для обеспечения обороны и гарантией безопасности морских территорий России и других стран.

Ранее сообщалось, что также компания представит новую электрическую универсальную малогабаритную торпеду УМТ. Она может поражать подлодки всех типов и отдельные классы надводных кораблей и судов, а также применяться со всех типов авиационных носителей во всех районах Мирового океана. По словам генерального директора концерна Владимира Патрушева, УМТ оснащена современной многопроцессорной аналого-цифровой аппаратурой для обнаружения цели и выдачи команды на ее поражение. "Торпеда УМТ обеспечивает самонаведение на цель и неконтактный подрыв боевого заряда, поражает цель с различных носителей. Работа торпеды возможна как в автономном, так и режиме телеуправления при оснащении торпеды телеуправлением с ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи - прим. ТАСС)", - отметил он.

В экспозиции также будут представлены морские донные мины МДМ-1, МДМ-2 и МДМ-3, морская шельфовая мина МШМ, универсальная электрическая телеуправляемая торпеда ТЭ-2, самоходный прибор гидроакустического противодействия ГПД МГ-74М, трехканальный комплекс охраны особо важных морских и береговых объектов "Корвет", индивидуальный подводный буксировщик пловца "Коралл".

Концерном "МПО - Гидроприбор" или при его участии разработано 95% образцов морского подводного оружия, состоящего на вооружении ВМФ РФ. Также предприятие разрабатывает и производит средства гидроакустического противодействия, автономные необитаемые подводные аппараты и гидроакустические станции.

В состав концерна входят АО "НИИ Мортеплотехники" (город Ломоносов), АО "Уралэлемент" (Челябинская область), АО "Завод "Дагдизель" (город Каспийск, Дагестан), АО "Электротяга" (город Санкт-Петербург), АО "НПЦ "Сонар" (город Пушкин).

МВМС-2023 пройдет в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения станет Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.