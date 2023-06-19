В Новосибирской области откроют новое производство маскировочных сетей

В Новосибирской области будут производить маскировочные сети, недоступные для тепловизоров

НОВОСИБИРСК, 16 июн – РИА Новости. Новое производство недоступных для тепловизоров маскировочных сетей откроют в Новосибирской области на предприятии ООО "Здравмедтех-Новосибирск", сообщает областное правительство.

Предприятие уже 20 лет специализируется на производстве одноразовой медицинской одежды, средств индивидуальной защиты и хирургических комплектов. Запуск нового корпуса позволит обеспечить непрерывное производство различной продукции, в том числе для обеспечения нужд специальной военной операции.

"Компания очень быстро отреагировала в период пандемии и нарастила объемы производства за короткий промежуток времени больше чем в два раза. Из ближайших задач – это освоение новых видов продукции, которые не связаны с медицинскими учреждениями, это маскировочные сети, которые не показывают то что под ними накрыто, то есть не выдают тепло", - сообщил в ходе открытия новой производственной площадки замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Генеральный директор компании Алексей Клевасов пояснил, что по поручению губернатора региона Андрея Травникова готовится запуск производства маскировочных сетей для обеспечения нужд новосибирских подразделений – участников специальной военной операции.

"Продукция должна обладать особыми характеристиками, в том числе быть недоступной для тепловизоров. Для приобретения оборудования мы воспользуемся программой министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и получим компенсацию на закупку оборудования в размере 20%", – сказал он.