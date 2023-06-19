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ТАСС

ЮАР приглашает все страны БРИКС к сотрудничеству в космосе

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: Depositphotos

Об этом сообщил исполнительный директор Южно-Африканского национального космического агентства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 16 июня. /ТАСС/. ЮАР открыта для сотрудничества в космосе с Россией и другими партнерами по БРИКС, предлагает развивать для этого собственную инфраструктуру, заявил в пятницу исполнительный директор Южно-Африканского национального космического агентства Хумбулани Мудау.

"Мы открыты для сотрудничества и торговли, у нас есть объекты инфраструктуры, которые мы можем совместно использовать, поэтому мы хотим активно развивать сотрудничество со всеми нашими партнерами в разных космических инициативах. Мы приглашаем Россию принять участие в развитии инфраструктуры, например в плане наблюдения и решения проблемы космического мусора", - сказал он в ходе сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной сотрудничеству в космосе в рамках БРИКС.

Мудау также отметил, что ЮАР имеет удачное географическое положение для космических наблюдений, так как находится на юге континента и располагает инфраструктурой, которую можно использовать для организации исследований космоса.

"Мы в ЮАР с энтузиазмом относимся ко всем инициативам БРИКС в этой области, прежде всего речь идет о спутниковых группировках дистанционного зондирования Земли и обмена данными для, например, открытия новых залежей природных ископаемых", - пояснил директор агентства.

Он также анонсировал запуск панафриканского космического агентства со штаб-квартирой в Каире, где будут координироваться действия стран континента, развивающих собственные космические программы.

"Мы активно участвуем в развитии стратегии по освоению открытого космоса: совсем недавно мы в правительстве приняли новую стратегию по освоению космоса с участием других африканских стран, которые также создадут совместное космическое агентство. Это будет панафриканское космическое агентство, а штаб-квартира будет располагаться в Египте в Каире, там будут координироваться все наши совместные действия", - рассказал Мудау, добавив, что в ЮАР также скоро пройдет встреча глав космических агентств стран БРИКС. 

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Египет
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