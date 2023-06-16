Нормотворчество вводят в систему

Чиновникам готовят закрытую цифровую платформу для разработки правовых актов

Минэкономики начало пилотное тестирование государственной информационной системы (ГИС) «Нормотворчество», в августе к эксперименту планируется подключить и другие федеральные ведомства. Новая система, создание которой обошлось бюджету в 250 млн руб., позволит одновременно работать над проектами нормативных актов сразу всем заинтересованным ведомствам. Это сократит время подготовки проектов и ликвидирует практику обмена бумажными документами. Главное отличие новой ГИС от существующего публичного портала разработки актов regulation.gov.ru — ее закрытость, система предназначена только для чиновников и экспертных организаций — непосредственных участников нормотворчества.

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Минэкономики разработало проект постановления правительства (есть у “Ъ”) о ГИС «Нормотворчество», которая должна стать единой средой взаимодействия всех участников подготовки правовых актов. Система создается в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика». С помощью ГИС, оператором которой назначено Минэкономики, в Белом доме рассчитывают обеспечить полноту и своевременность разработки, согласования и принятия проектов, а также сократить временные и организационные издержки участников процесса за счет создания единого информационно-цифрового пространства с необходимым набором инструментов.

Открытый конкурс на создание ГИС «Нормотворчество» был объявлен Минэкономики в августе 2022 года. Его победителем стало ООО «Айтитуджи», запросившее за работу 252,3 млн руб. Проект реализуется за счет средств из федерального бюджета. В соответствии с госконтрактом, ГИС должна быть создана до 30 сентября 2023 года.

С июня ГИС «Нормотворчество» уже тестируется Минэкономики в пилотном режиме, в августе к эксперименту планируется подключить другие федеральные ведомства, сообщили “Ъ” в министерстве (какие именно, пока уточняется). «Платформа даст возможность одновременно работать над документом сразу всем заинтересованным ведомствам. Этот алгоритм не заменит человека, но позволит снизить издержки и упростить "механическую" работу»,— отмечает директор правового департамента Минэкономики Лев Гершанок. Например, помимо совместной работы с текстом платформа предусматривает автоматическое формирование таблиц учета замечаний и разногласий.

Новая платформа будет взаимодействовать с другими системами и ресурсами.

Согласно проекту постановления, ГИС «Нормотворчество» будет интегрирована с порталами regulation.gov.ru, открытых данных, pravo.gov.ru, с платформой государственного электронного документооборота ГосЭДО, а также по решению оператора — с иными системами и ресурсами.

Ранее в Минэкономики объясняли необходимость разработки еще одной системы тем, что сайт regulation.gov.ru «не позволяет в должной мере обеспечить прослеживаемость, работу с версиями и совместное редактирование документов». При использовании regulation.gov.ru ведомства при согласовании проектов продолжают обмениваться бумажными документами, что «существенно удлиняет общий срок подготовки проектов нормативных актов».

Появление ГИС «Нормотворчество», таким образом, должно решить эту проблему. Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, основная разница между regulation.gov.ru и новой ГИС заключается в целях существования этих систем. Первая — это публичный ресурс, предназначенный для размещения информации о проектах актов с целью проведения общественных обсуждений подготовленных документов, оценки регулирующего воздействия и независимой антикоррупционной экспертизы. ГИС же предусмотрена для ограниченного числа пользователей—участников нормотворческого процесса. В «Нормотворчестве» создатель проекта акта может привлечь к разработке документа соавторов, согласовать его с органами власти и уже затем направить на regulation.gov.ru. Новая ГИС обеспечит прохождение полного жизненного цикла проекта правового акта.

Венера Петрова