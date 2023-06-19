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ТАСС

В ЦПК прошли испытания макета российского лунного скафандра

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Логотип ЦПК Гагарина
Логотип Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина".
Источник изображения: https://1c-bitrix-cdn.ru/

Макет скафандра был создан в Научно-производственном предприятии "Звезда" им. академика Г. И. Северина при участии ЦПК и головного научного института Роскосмоса "ЦНИИмаш"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Испытания макета скафандра, который российские космонавты будут использовать для выходов на лунную поверхность. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе в пятницу.

"В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в госкорпорацию "Роскосмос") прошли испытания макета нового скафандра, который будет использоваться российскими космонавтами для выходов на лунную поверхность", - отметили в госкорпорации.

Макет скафандра был создан в Научно-производственном предприятии "Звезда" им. академика Г. И. Северина при участии ЦПК и головного научного института Роскосмоса "ЦНИИмаш".

Первым его испытал замначальника ЦПК по подготовке космонавтов - командир отряда космонавтов Олег Кононенко на тренажере обезвешивания "Восход-2". Он отметил, что тренировка оставила положительные впечатления. "Проверялась его (скафандра) подвижность и работоспособность. Я выполнял типовые операции: стыковал электрические разъемы, натягивал лееры, пытался ходить - все то, что будет делаться на поверхности Луны. Впечатления самые положительные. Я испытываю радость и гордость, что принимаю участие в таком эксперименте. Скафандр достаточно просторный, подшипники установлены таким образом, что увеличена подвижность рук, расширена рабочая поверхность и досягаемость. Объем гермошлема такой, что я могу спокойно вращать головой и смотреть в разные стороны", - сказал Кононенко, слова которого привели в Роскосмосе.

В свою очередь заместитель главного конструктора НПП "Звезда" по космическому оборудованию и снаряжению Александр Тюхтин отметил, что макет сделан в ходе научно-исследовательской работы по созданию облика лунного скафандра, чтобы оценить работу шарниров в условиях лунного притяжения.

В прошлом году гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков в интервью ТАСС к 70-летию предприятия сообщил о завершении первого этапа научно-исследовательской работы по созданию скафандра для работ на Луне, в результате была определена его концепция. Предполагается, что он будет модульным. 

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