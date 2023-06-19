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ЦАМТО

Минобороны Индии одобрило необходимость закупки вооруженных БЛА MQ-9B "СиГардиан"

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Бесплотник MQ-9B
Бесплотник MQ-9B.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 16 июня. Минобороны Индии 15 июня одобрило необходимость закупки вооруженных средневысотных БЛА большой продолжительности полета MQ-9B "СиГардиан" американского производства, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Согласно информации одного из них, одобрено приобретение 31 аппарата производства General Atomics на сумму чуть более 3 млрд. долл. Министерство обороны Индии не ответило на запрос дать свой комментарий по этой сделке.

Издание отмечает, что "одобрение необходимости закупки" (AoN – Acceptance of Necessity) было принято в ходе заседания Совета по оборонным закупкам (DAC) накануне отъезда премьер-министра Индии Нарендры Моди с государственным визитом в США, который состоится на следующей неделе (21-24 июня).

Напомним, что правительство США одобрило продажу 30 БЛА MQ-9B "СиГардиан" Индии более двух лет назад, однако Нью-Дели длительное время добивался от Вашингтона дать детальные разъяснения относительно затрат на приобретение и техническое обслуживание беспилотных комплексов, которые Индия считала явно завышенными, а также возможности передачи некоторых технологий.

По информации одного из источников Reuters, после того, как были определены даты четырехдневного визита Н.Моди в США, администрация президента США Д.Байдена начала подталкивать Индию "к демонстрации прогресса в сделке". Таким образом, фактически под американским давлением, было принято решение о необходимости закупки для создания благоприятного фона для визита.

Администрация Д.Байдена также готова одобрить производство двигателей General Electric в Индии для истребителей "Теджас", о чем будет объявлено в рамках визита Н.Моди в США.

Как сообщал ЦАМТО, в начале февраля 2022 года Индия отложила планы по приобретению в США 30 вооруженных БЛА MQ-9B из-за непомерно высокой стоимости, а также намерения сосредоточиться на национальных разработках и производстве.

Считалось, что наложенный правительством Индии запрет на закупку БЛА иностранного производства должен поддержать усилия по развитию национальной оборонной промышленности.

Изначально командование ВС Индии планировало приобрести 30 вооруженных БЛА MQ-9B для всех видов ВС (по 10 ед. для ВМС, ВВС и СВ) оценочной стоимостью не менее 3 млрд. долл. Ранее ВМС Индии уже взяли в лизинг у GA-ASI два разведывательных БЛА MQ-9B "Предейтор" и применяют их для ведения разведки на море, а также в приграничных районах с Китаем и Пакистаном.

Решение отложить приобретение было принято, поскольку у Индии имеются собственные возможности разработки и производства вооруженных БЛА. В настоящее время также проходит модернизация израильских БЛА "Херон" с целью оснащения их вооружением.

Стоимость БЛА MQ-9B "Предейтор" с боевой нагрузкой, включая ракеты и бомбы, составляет около 100 млн. долл. за единицу, что является существенной суммой в условиях ограничения расходов на оборону.

Помимо DRDO, частные индийские компании также занимаются разработкой БЛА, которые могут стать более дешевой альтернативой MQ-9B "Предейтор".

В этой связи принятое теперь Советом по оборонным закупкам (DAC) решение явно противоречит ранее сделанным заявлениям о приостановке приобретения американских БЛА в целях стимулирования развития собственного производства БЛА большой продолжительности полета.

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
США
Продукция
MQ-9 Reaper
Компании
DRDO
General Atomics
General Electric
Проекты
БПЛА
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