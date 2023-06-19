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ТАСС

Голикова сообщила, что на предприятия ОПК привлекли порядка 21 тыс. молодых людей

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Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Астафьев

Вице-премьер отметила, что сейчас задача властей вместе с регионами работать над инфраструктурой для работников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Порядка 21 тыс. молодых специалистов привлекли за последнее время на работу на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Ребята идут на оборонные предприятия, идут прямо из средних профессиональных училищ. И 21 тыс. ребят за последнее время привлекли на работу на оборонно-промышленные предприятия", - сказала она в эфире телеканала "Известия".

Голикова также отметила, что сейчас задача властей вместе с регионами работать над инфраструктурой для работников. "Чтобы люди были заинтересованы, чтобы предприятия предоставляли соответствующий пакет социальных гарантий, чтобы это была реально работающая система. Это очень сложно, но этим придется заниматься", - уточнила вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

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Страны
Россия
Компании
ОПК АО
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