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ТАСС

Малайзия ожидает сотрудничества в космосе со странами БРИКС

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Флаг страны Малайзия.

Генеральный директор Малайзийского космического агентства сообщил об этом в ходе онлайн-выступления на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Малайзии рассчитывают на сотрудничество со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в космической области. Об этом заявил в пятницу генеральный директор Малайзийского космического агентства Азликамил Напиях в ходе своего выступления по видеосвязи на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы с нетерпением ожидаем возможности сотрудничества со странами БРИКС, - подчеркнул генеральный директор. - Малайзия настроена на выстраивание стратегического развития отношений с государствами объединения, особенно с Китаем, Россией и ЮАР".

"Я полагаю, договоренности с РФ дают нам некоторые преимущества в долгосрочной перспективе. У нас уже было сотрудничество с Роскосмосом на предыдущих этапах, и это очень серьезно помогло нам в развитии", - заявил Напиях. По его словам, власти Малайзии нацелены на взаимодействие в областях создания и применения космических технологий, а также предоставления соответствующих услуг.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

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