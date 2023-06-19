Страны Африки намерены создать Панафриканское космическое агентство

Исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства Мудау Хумбулани пригласил Роскосмос к сотрудничеству, в том числе в решении проблемы космического мусора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Панафриканское космическое агентство со штаб-квартирой в Каире создадут страны Африки, сообщил исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства Мудау Хумбулани на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы очень активно участвуем в планах по освоению космоса. Недавно в правительстве приняли стратегию по развитию космоса с участием других африканских стран, которые создадут совместное космическогое агентство. Это будет Панафриканское агентство, штаб-квартира будет располагаться в Каире. Там будут координироваться совместные действия", - отметил Хумбулани.

Он также пригласил Роскосмос к сотрудничеству, в том числе в решении проблемы космического мусора. "Мы проведем встречу глав космических агентств стран БРИКС в нашей стране, вы все приглашены", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.