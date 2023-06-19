Вершинин отметил необходимость оценки ООН накачки Украины западным оружием

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на консультациях с заместителем генерального секретаря ООН Розмари Дикарло указал на необходимость принципиальной оценки организацией накачки Украины западным оружием. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам прошедших в четверг консультаций.

"Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на Украине и вокруг нее. Отмечена необходимость, чтобы руководство ООН давало принципиальную оценку преступным деяниям украинских властей, опасному накачиванию западными странами во главе с США режима в Киеве оружием, что представляет серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности", - указали в министерстве.

В дипведомстве подчеркнули, что в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов международной повестки, "уделив особое внимание обстановке в Сирии, Ливии, Судане, Афганистане, Гаити, Колумбии и вокруг Корейского полуострова, а также проблематике ближневосточного урегулирования". "Сергей Васильевич Вершинин отметил весомую роль, которую призвана играть ООН в выработке долгосрочных решений по острым конфликтам современности на основе приверженности нормам международного права, целям и принципам Устава ООН, включая суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела", - добавили в МИД РФ.

На Смоленской площади также обратили внимание на то, что при обсуждении доклада генсека ООН Антониу Гутерриша "Наша общая повестка" Вершинин "акцентировал недопустимость размывания зафиксированного в Уставе ООН межгосударственного характера всемирной организации, задачу достижения максимально широкого согласия членов мирового сообщества по содержащимся в докладе идеям". "Кроме того, была подчеркнута важность придерживаться принципа справедливой географической представленности при назначении высоких должностных лиц Секретариата ООН, как это закреплено в статье 101 Устава организации", - заключили в министерстве.

Консультации прошли в Москве.