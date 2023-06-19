Войти
ТАСС

Вершинин отметил необходимость оценки ООН накачки Украины западным оружием

103
0
0
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на консультациях с заместителем генерального секретаря ООН Розмари Дикарло указал на необходимость принципиальной оценки организацией накачки Украины западным оружием. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам прошедших в четверг консультаций.

"Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на Украине и вокруг нее. Отмечена необходимость, чтобы руководство ООН давало принципиальную оценку преступным деяниям украинских властей, опасному накачиванию западными странами во главе с США режима в Киеве оружием, что представляет серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности", - указали в министерстве.

В дипведомстве подчеркнули, что в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов международной повестки, "уделив особое внимание обстановке в Сирии, Ливии, Судане, Афганистане, Гаити, Колумбии и вокруг Корейского полуострова, а также проблематике ближневосточного урегулирования". "Сергей Васильевич Вершинин отметил весомую роль, которую призвана играть ООН в выработке долгосрочных решений по острым конфликтам современности на основе приверженности нормам международного права, целям и принципам Устава ООН, включая суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела", - добавили в МИД РФ.

На Смоленской площади также обратили внимание на то, что при обсуждении доклада генсека ООН Антониу Гутерриша "Наша общая повестка" Вершинин "акцентировал недопустимость размывания зафиксированного в Уставе ООН межгосударственного характера всемирной организации, задачу достижения максимально широкого согласия членов мирового сообщества по содержащимся в докладе идеям". "Кроме того, была подчеркнута важность придерживаться принципа справедливой географической представленности при назначении высоких должностных лиц Секретариата ООН, как это закреплено в статье 101 Устава организации", - заключили в министерстве.

Консультации прошли в Москве. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Гаити
Колумбия
Ливия
Россия
Сирия
Судан
США
Украина
Компании
ООН
Похожие новости
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
24.10.2018
Безопасность выходит блоком
04.12.2017
Миротворчество набирает обороты
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
15.03.2013
Доклад Национальной разведки США: у Путина будут большие проблемы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 19.06 01:07
  • 2
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 00:42
  • 2542
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.06 00:21
  • 51369
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска
  • 18.06 18:41
  • 3
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 18.06 18:06
  • 14
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 18.06 14:49
  • 1
Алексей Дюмин: тульские оружейники создали беспилотник, способный работать в условиях РЭБ - Интервью ТАСС
  • 17.06 21:13
  • 2
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 17.06 00:23
  • 43
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 17.06 00:16
  • 5
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 16.06 14:59
  • 0
В Польше нашлись противники военного вторжения в Беларусь
  • 16.06 14:42
  • 1
Пасечник усомнился в существенном влиянии F-16 на ситуацию на фронте
  • 16.06 14:35
  • 1
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 16.06 14:32
  • 1
Европа решила развивать военную промышленность, но нашелся противник