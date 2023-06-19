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ТАСС

АФК "Система" намерена в пять раз увеличить число запущенных спутников зондирования

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Владимир Евтушенков
Владимир Евтушенков.
Источник изображения: Григорий Сысоев / РИА Новости

Основной акционер корпорации Владимир Евтушенков надеется, что спутники АФК "Система" в недалеком будущем смогут обеспечить прямую связь "телефон-спутник"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Корпорация АФК "Система" в 2023 году планирует в пять раз увеличить количество запущенных спутников дистанционного зондирования Земли, доведя число до 100 при 20 спутниках в прошедшем году. Об этом сообщил основной акционер корпорации Владимир Евтушенков на одной из сессий ПМЭФ-2023.

"Мы уже сегодня производим спутники дистанционного зондирования Земли. В прошлом году мы запустили 20 спутников, в этом году хотим запустить 100", - сказал Евтушенков.

Как пояснил основной акционер "Системы", корпорация имеет конструкторское бюро (КБ), которое занимается созданием и развитием спутников связи. Евтушенков выразил надежду, что их спутники в недалеком будущем смогут обеспечить прямую связь "телефон-спутник".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

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Страны
Россия
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