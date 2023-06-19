Министр обороны Кайкконен: Финляндия готовит семнадцатый пакет военной помощи Украине

ЦАМТО, 16 июня. Финляндия готовит новый, 17-й пакет военной помощи Украине с учетом пожеланий этой страны.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил финским СМИ министр обороны Финляндии Антти Кайкконен по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Финляндия поставила Украине 16 пакетов оборонительных материалов, сейчас готовится 17-й пакет. Только что на встрече мы получили свежую информацию о том, какие потребности есть у Украины, и эти пожелания будут учтены", – отметил А.Кайкконен.

Как рассказал министр, на встрече в Брюсселе также обсуждалось увеличение странами Североатлантического альянса расходов на оборону, в том числе превышающие рекомендованные ранее 2% ВВП.

Встреча министров обороны стран НАТО в Брюсселе стала первой, в которой Финляндия приняла участие в качестве полноправного члена Альянса.

Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года, став его 31-м членом, напоминает агентство.