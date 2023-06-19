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Запад выписал ВСУ счет. Сожжены танки, атаковавшие без артобстрела и ВВС

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Сгоревшие танки ВСУ под Ореховом, Запорожье
Сгоревшие танки ВСУ под Ореховом, Запорожье.
Источник изображения: inosmi.ru

Наступление ВСУ в Запорожье развивается так неудачно, что у западных спонсоров возникают вопросы, сообщает Ouest-France. Например, насчет умелости украинских экипажей подбитых танков. Автор статьи признает: Россия создала простую, но надежную линию защиты.

Противотанковые мины, применяемые на Украине в баснословных количествах, представляют опасность для украинских бронетанковых частей, участвующих в контрнаступлении.

Можно ли обвинить в неумелости украинских танкистов, отправленных на фронт для участия в наступлении в Запорожской области? Можем ли мы списать большие потери, зафиксированные в конце прошлой недели, на неопытность экипажей, безусловно, хорошо оснащенных и хорошо обученных, но не закаленных в бою? Увы, именно о неумелости своих экипажей свидетельствуют остовы 15 украинских танков, уничтоженных или подбитых в южной части Запорожской области (в 8 километрах к югу от города под названием Орехов).

Тем не менее западные военные эксперты и украинские знатоки бронетанкового маневра продолжают утверждать, что украинцы действовали по правилам. Просто они стали жертвами усилий русских, выстроивших прочную линию обороны, существенным элементом которой являются минные поля.

Противотанковые и противопехотные мины

Целую неделю на нас сыплются реальные видео с подорванными на российских минах танками. С одной стороны, эти видео свидетельствуют о той опасности, которую представляют для танков минные поля. С другой — об относительной устойчивости танков западного производства к минам.

Минные поля являются одним из элементов российской обороны, как указывалось в отчете британского исследовательского центра Royal United Services Institute (RUSI) в мае. Армия России широко использует их, размещая противотанковые и противопехотные мины с разнообразными механизмами взрывателей. И все это — чтобы усложнить прорыв линии своей обороны.

Простая, но надежная защита

Выходит, русские воспользовались последними шестью месяцами, чтобы укрепить 800-километровый фронт, иногда на несколько линий обороны в глубину. Вырыты траншеи, поставлены противотанковые заграждения и заранее заминировав возможные направления атак украинцев.

В случае с пятнадцатью машинами, подбитыми в районе Орехова, очевидно, что операция по прорыву линии обороны была проведена явно без достаточной поддержки (с воздуха и малой артиллерии) перед лицом противника, хорошо оснащенного противотанковым оружием. БМП Bradley была подорвана на минном поле, а техника, которая должна была эту машину оттащить, в свою очередь, была выведена из строя благодаря противотанковым ракетам и минам.

Оборудование для снижения риска

Запад явно предвидел такое масштабное минирование на южных равнинах, благодатной почве для развертывания бронетанковых частей. Так, например, США поставили большое количество оборудования для разминирования и подрыва мин. Один факт: Вашингтон поставил Украине 500 противоминных бронемашин MRAP.

Так что надежда остается. "Вооруженные силы Украины, подготовленные к устранению угрозы минных полей, которые составляют первую линию обороны российской армии, еще вполне готовы начать вполне вероятный прорыв", — объясняет Пьер Разу, академический директор Средиземноморского фонда стратегических исследований (FMES).

Но прорыва пока не произошло. Отсюда и увеличение со стороны ВСУ количества мелких атак, призванных проверить сопротивление России и определить, где прорыв может увенчаться успехом.

Автор статья: Филипп Шапло (Philippe Chapleau)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
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