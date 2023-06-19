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ТАСС

Столтенберг заявил, что Украину не примут в НАТО во время конфликта

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 20 апреля 2023 года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 20 апреля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Заявления бывшего генсека альянса Андерса Фога Расмуссена о возможном введении войск НАТО на Украину Йенс Столтенберг назвал "личным анализом ситуации"

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Вступление Украины в НАТО во время конфликта невозможно, страны альянса и Киев это понимают. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг в интервью телеканалу France 5 после заседания комиссии НАТО - Украина, прошедшего в Брюсселе на полях встречи министров обороны стран альянса.

"Все страны НАТО согласны, что Украина станет членом организации, но ни одно из государств альянса, ни даже Украина не ждут того, что страна присоединится к организации во время войны. Все союзники согласны, что двери альянса открыты. Мы продемонстрировали это, интегрируя Финляндию и Швецию", - сказал Столтенберг.

Он также затронул гарантии безопасности для Украины, которые страны - члены альянса планируют обсудить на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. "У нас идут многочисленные дискуссии, направленные на то, чтобы ситуация не повторилась. Мы хотим быть уверены, что если война закончится, речь будет идти не о короткой паузе перед новыми атаками России, - сказал он. - Наши обязательства перед Украиной должны носить долгосрочный характер".

Говоря о заявлениях бывшего генсека альянса Андерса Фога Расмуссена о возможном введении войск НАТО на Украину, Столтенберг назвал их "личным анализом ситуации". "Этот вопрос для НАТО не стоит. Напротив, организация четко дала понять, что не будет принимать участие в конфликте. Мы поддерживаем Украину, поставляя вооружения и боеприпасы, чтобы она могла осуществлять свое право на самозащиту", - отметил он.

7 июня газета The Guardian процитировала Расмуссена, который заявил, что ряд стран НАТО может ввести войска на Украину "в индивидуальном порядке". По его мнению, если Киев ничего не получит на саммите НАТО в Вильнюсе, то свои силы на Украине могут разместить Польша и страны Прибалтики.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, осуществляя поставки оружия и подготовку военных кадров. По словам министра, "западные инструкторы сотнями работают непосредственно на земле, показывают украинцам, как стреляет поставляемое оружие". 

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Швеция
Персоны
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