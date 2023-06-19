Войти
ТАСС

Сотрудники ЦПК высоко оценили уровень подготовки новоиспеченных космонавтов

95
0
0
Олег Кононенко
Олег Кононенко.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Об этом сообщил командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина отметили высокий уровень подготовки новоиспеченных космонавтов-испытателей Сергея Тетерятникова, Арутюна Кивиряна и Александра Колябина. Об этом в пятницу сообщил командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко.

"Результаты высокие, комиссия очень довольная, сотрудники центра подготовки отмечают высокий уровень подготовки", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной к заседанию Межведомственной комиссии о присвоении квалификации космонавтов-испытателей претендентам.

В пятницу Межведомственная комиссия присвоила статус космонавтов-испытателей трем из четырех кандидатов. Удостоверения космонавта-испытателя получили Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян.

Третий открытый набор в отряд космонавтов стартовал в России в 2019 году. Поступило 1 984 обращения по набору, на очный этап были приглашены 59 претендентов. В конце января 2021 года Межведомственная комиссия рекомендовала Центру подготовки космонавтов зачислить кандидатами в космонавты по итогам открытого набора четырех человек - Сергея Иртуганова, Александра Колябина, Сергея Тетерятникова и Арутюна Кивиряна. Ни одна женщина отбор не прошла. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦПК Гагарина
Похожие новости
15.03.2023
Шкаплеров покинул отряд космонавтов
30.06.2022
"Ограничений по роду деятельности не было": кого белорусы отправят в космос
28.12.2021
Российский космонавт Кикина сообщила о завершении в США первого этапа подготовки к полету на корабле Crew Dragon
05.11.2021
Результаты эксперимента SIRIUS-2021 будут распространены на систему подготовки космонавтов
02.11.2017
Источник: новым руководителем ЦПК планируется назначить главу ЛИИ им. Громова
22.09.2016
Аватар, я тебя знаю!
05.11.2015
Почти 6 тысяч названий предложены для нового российского космического корабля
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 19.06 01:07
  • 2
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 00:42
  • 2542
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.06 00:21
  • 51369
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска
  • 18.06 18:41
  • 3
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 18.06 18:06
  • 14
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 18.06 14:49
  • 1
Алексей Дюмин: тульские оружейники создали беспилотник, способный работать в условиях РЭБ - Интервью ТАСС
  • 17.06 21:13
  • 2
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 17.06 00:23
  • 43
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 17.06 00:16
  • 5
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 16.06 14:59
  • 0
В Польше нашлись противники военного вторжения в Беларусь
  • 16.06 14:42
  • 1
Пасечник усомнился в существенном влиянии F-16 на ситуацию на фронте
  • 16.06 14:35
  • 1
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 16.06 14:32
  • 1
Европа решила развивать военную промышленность, но нашелся противник