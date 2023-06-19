Сотрудники ЦПК высоко оценили уровень подготовки новоиспеченных космонавтов

Об этом сообщил командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина отметили высокий уровень подготовки новоиспеченных космонавтов-испытателей Сергея Тетерятникова, Арутюна Кивиряна и Александра Колябина. Об этом в пятницу сообщил командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко.

"Результаты высокие, комиссия очень довольная, сотрудники центра подготовки отмечают высокий уровень подготовки", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной к заседанию Межведомственной комиссии о присвоении квалификации космонавтов-испытателей претендентам.

В пятницу Межведомственная комиссия присвоила статус космонавтов-испытателей трем из четырех кандидатов. Удостоверения космонавта-испытателя получили Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян.

Третий открытый набор в отряд космонавтов стартовал в России в 2019 году. Поступило 1 984 обращения по набору, на очный этап были приглашены 59 претендентов. В конце января 2021 года Межведомственная комиссия рекомендовала Центру подготовки космонавтов зачислить кандидатами в космонавты по итогам открытого набора четырех человек - Сергея Иртуганова, Александра Колябина, Сергея Тетерятникова и Арутюна Кивиряна. Ни одна женщина отбор не прошла.