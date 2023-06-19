Америка захотела уничтожить Россию ради победы над Китаем

Соединенные Штаты все откровеннее заявляют о своих планах в отношении конфликта на Украине. Разговор уже идет не о прекращении огня, не о фиксации границ по "корейскому" принципу и даже не о возврате к статус-кво 2014 года. В Вашингтоне заговорили об отмене России в ее нынешнем состоянии и статусе. Цель простая: лишить Китай, которого Америка рассматривает как своего главного противника, российской союзнической поддержки.

"Реальное прекращение боевых действий в режиме статус-кво, сводящее на нет успехи, достигнутые Россией с момента ее первого вмешательства на Украине в 2014 году, не только возможно, но и является лучшим вариантом, за который стоит бороться, — пишет издание Foreign Affairs. — Это освободило бы Украину. Это заложило бы прочную основу для региональной безопасности. Это доказало бы, что у либерального международного порядка есть будущее, а также прошлое. И это обеспечило бы выигрышную модель глобального лидерства США и их гегемонии".

Так звучит один из главных пассажей в статье специалиста по внешней политике США в американском Совете по международным отношениям – господина Гидеона Роуза. Сама статья озаглавлена очень претенциозно: "Победоносная война Украины". Написана она незадолго до начала контрнаступления ВСУ, которое киевский режим все никак не объявит официально и которое развивается далеко не так хорошо, как хотелось бы Западу. Тем интереснее посмотреть, чего же ждал Вашингтон от последнего броска Украины.

"Благодаря этому конфликту НАТО подрывает силы своего противника и извлекает бесценные уроки о природе современных боевых действий — от количества требуемой техники до важности сочетания коммерческих и военных технологий и необходимости постоянных инноваций и гибкой разработки вооружений", — подчеркивает мистер Роуз.

Действительно, украинский конфликт не только тренирует российскую армию, но и дает ценнейшую информацию для коллективного Запада. Военнослужащие ВСУ жалуются, что вместо классической полевой войны их учат контрпартизанским действиям. Что ж, им придется смириться с унизительным статусом подопытных кроликов. Убивая недоученных украинцев, в НАТО надеется накопить опыт, который поможет альянсу губить как можно меньше собственных солдат.

"Евразийская интеграция делает противников США менее уязвимыми перед санкциями, — подчеркивает в другой статье под заголовком "Битва за Евразию" в Foreign Policy еще один американский эксперт, Хал Брэндс. — Вполне вероятно, что это приведет к широкомасштабному дипломатическому сотрудничеству между странами, например, к более выраженной поддержке России в отношении позиции Китая по Тайваню или, возможно, даже к материальной помощи КНР и РФ друг другу в войне против Соединенных Штатов. Будь у Москвы возможность помочь Пекину обескровить Вашингтон в битве в Восточной Азии, кто-нибудь сомневается, что у нее хватило бы для этого мотивации?"

Цели обозначены. Конфликт на Украине стал для США вопросом исхода будущего военного противостояния с Китаем. Это главная тема повестки завтрашнего дня, в чем не сомневается никто в мире. Значит, чем успешнее будет действовать Россия в ходе СВО, тем менее вероятным станет американо-китайский конфликт. "Ястребы" из администрации Джо Байдена прекрасно понимают это. И потому все активнее раскручивают тему поражения Москвы в борьбе с Киевом.

Добиваться этого сторонников войны США с Китаем вынуждает и нехватка сил для немедленной атаки. "В последнее время специальные комитеты в конгрессе США изучают возможные сценарии американо-китайского военного противостояния, — отмечает сирийское издание Al-Watan Syria. — И каждый раз исход один и тот же: катастрофический провал Соединенных Штатов и их союзников". Сирийская газета цитирует слова члена комитета конгресса госпожи Бекки Вассер: "То, что мы видим при каждом возможном сценарии войны, — это большие потери для всех сторон. Они катастрофическим образом скажутся на нашем обществе".

Возглавляющий американскую Национальную оборонно-промышленную ассоциацию Дэвид Норквис говорит: "Соединенные Штаты сократили количество работников на оборонных предприятиях почти на треть по сравнению с 1985 годом, и около 17 000 компаний ушли из сферы военной промышленности". Плюс к тому нынешние финансовые проблемы Америки не способствуют подготовке к войне: дебаты в Конгрессе по оборонно-промышленной базе были отложены из-за госдолга и законопроекта о бюджете.

Выйти из этого критического положения Америка может только одним способом: лишив Пекин союзников в Евразии. Для этого американские советники и требуют безусловного поражения России в ходе украинского конфликта. При этом они цинично подчеркивают, что ни НАТО, ни США якобы не являются стороной в противостоянии на Украине. "На Украине Соединенные Штаты не навязывают в одностороннем порядке свою волю другим странам, а возглавляют широкую коалицию для восстановления международного порядка, — хвастливо пишет Гидеон Роуз. — Они не совершают военных преступлений, а предотвращают их. Они действуют не как мировой полицейский, а как орудие демократии. И делают все это эффективно, без единого выстрела или потери хотя бы одного солдата".

Чистая правда! Америка не потеряла — по крайней мере, официально, — ни одного военнослужащего на территории Украины. Хотя есть все основания допускать гибель некоторого числа военных советников из США во время ракетных ударов по центрам принятия решений в Киеве. Но к таким "незначительным" потерям в Вашингтоне всегда относились философски: мол, невысокая плата за возможность собрать ценнейшие данные о методах ведения современных военных действий.

Вынуждая Россию тратить материальные и человеческие ресурсы на Украине, Америка старательно добивается ослабления нашей страны. И в то же время накапливает собственные ресурсы, поскольку действует "без единого выстрела или потери хотя бы одного солдата". Что бы ни рассказывали в Вашингтоне о стремлении усадить Киев и Москву за стол переговоров, такой исход менее всего устраивает Соединенные Штаты. Им нужна раздробленная и обессиленная Россия. Неслучайно все больше аналитических статей в американской прессе начинаются с фраз типа "Россия обескровлена, и это хорошо". Кому хорошо — понятно. Зачем — тоже понятно. Теперь нужно как можно быстрее понять, что можно сделать для разрушения этих планов наших бывших заокеанских "партнеров".

Антон Трофимов