Концерн Rheinmetall заявил о скорой сделке с властями ФРГ на поставку снарядов на миллиарды евро

ЦАМТО, 16 июня. Немецкий концерн Rheinmetall рассчитывает в ближайшие недели заключить с правительством Германии сделку на поставку боеприпасов на миллиарды евро, а в июле передать Украине первые снаряды калибра 35 мм для ЗСУ Gepard.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава компании Армин Паппергер.

"Власти ФРГ собираются заключить с нами крупный рамочный контракт", – сказал А.Паппергер агентству Рейтер в Брюсселе, где глава Rheinmetall участвовал в первом в истории совместном заседании министров обороны стран НАТО и около 20 топ-менеджеров оборонной промышленности.

По словам А.Пеппергера, сумма сделки составит несколько миллиардов евро. Он выразил надежду, что Rheinmetall, один из крупнейших в мире производителей артиллерийских и танковых снарядов, сможет объявить о ней в ближайшие шесть недель.

На весь год А.Паппергер ожидает оборонных заказов на сумму, исчисляемую "двузначным числом в миллиардах евро".

Генеральный директор Rheinmetall подтвердил, что концерн в 2024 году увеличит производство снарядов с 450 тыс. до 600 тыс. ед.

Он добавил, что в июле компания передаст Украине первые снаряды калибра 35 мм для ЗСУ "Гепард", отмечает агентство.