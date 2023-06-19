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Военное обозрение

На Украине заявили о разработке нового беспилотника «стратегической разведки» под названием «Сыч»

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине разработали новый разведывательный беспилотник, получивший называние "Сыч". Как пишет украинская пресса, новый дрон способен вести разведку в глубине территории противника.

Данные нового беспилотника "стратегической разведки" не раскрываются, кроме дальности применения, а она составляет 200 км. При этом беспилотник способен вести "качественную фотосъемку". Разработчики позиционируют новый беспилотник как необходимое средство для разведки приграничных территорий России перед нанесением по ним ударов.

Это означает, что этот беспилотник может осуществлять разведку в глубокий тыл оккупированных территорий, а иногда даже на территорию приграничных областей России

- говорится в заявлении.

Стоимость одного комплекта, в состав которого входят два разведывательных беспилотника, катапульта для их запуска и мобильный пункт управления, составляет 2 миллиона гривен, что в переводе на русские рубли составляет более 4,5 миллиона. На каком этапе находится разработка, запушен ли беспилотник в серийное производство, не сообщается. Известно, что один комплект был передан ВСУ и сейчас находится где-то в районе линии боевого соприкосновения в подразделении технической разведки.

Разработчики заявляют, что "Сыч" является одним из лучших разведывательных беспилотников в своем классе, но характеристики раскрывать отказываются.

"Сыч" на самом деле является одним из лучших беспилотников в своей нише

- пишет украинская пресса.

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