На Украине заявили о разработке нового беспилотника «стратегической разведки» под названием «Сыч»

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На Украине разработали новый разведывательный беспилотник, получивший называние "Сыч". Как пишет украинская пресса, новый дрон способен вести разведку в глубине территории противника.
Данные нового беспилотника "стратегической разведки" не раскрываются, кроме дальности применения, а она составляет 200 км. При этом беспилотник способен вести "качественную фотосъемку". Разработчики позиционируют новый беспилотник как необходимое средство для разведки приграничных территорий России перед нанесением по ним ударов.
- говорится в заявлении.
Стоимость одного комплекта, в состав которого входят два разведывательных беспилотника, катапульта для их запуска и мобильный пункт управления, составляет 2 миллиона гривен, что в переводе на русские рубли составляет более 4,5 миллиона. На каком этапе находится разработка, запушен ли беспилотник в серийное производство, не сообщается. Известно, что один комплект был передан ВСУ и сейчас находится где-то в районе линии боевого соприкосновения в подразделении технической разведки.
Разработчики заявляют, что "Сыч" является одним из лучших разведывательных беспилотников в своем классе, но характеристики раскрывать отказываются.
- пишет украинская пресса.