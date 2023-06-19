Virgin Galactic объявила о первых частных космических рейсах в июне

Экипаж будет состоять из трех офицеров итальянских военно-воздушных сил и Национального исследовательского совета Италии

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Американская компания Virgin Galactic, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, объявила в пятницу на своем сайте о начале коммерческих суборбитальных полетов уже с 27 июня.

"Программа коммерческих полетов Galactic-01 будет представлять собой научно-исследовательскую миссию, - сообщает компания в пресс-релизе. - Экипаж будет состоять из трех офицеров итальянских военно-воздушных сил и Национального исследовательского совета Италии. Цель полета - проведение экспериментов в условиях микрогравитации".

В августе Virgin Galactic организует следующий частный коммерческий рейс в рамках программы Galactic-02. Далее планируются ежемесячные полеты.

Ранее Virgin Galactic была вынуждена несколько раз откладывать полеты по техническим причинам. Компания планировала первый суборбитальный полет в 2022 году, однако из-за "нехватки рабочей силы и кризиса в цепочках поставок" перенесла его на первый квартал 2023 года. Однако и после этого полет был отложен из-за крупных финансовых убытков компании.

Virgin Galactic развивает проекты суборбитальных коммерческих полетов. Для этого был построен космолет Unity на шесть пассажиров. Всего с 2016 года компания провела 22 испытательных полета космолетов. В миссии Unity-22, состоявшейся 11 июля 2021 года, приняли участие сам Ричард Брэнсон и пять сотрудников Virgin Galactic. Космолет поднялся на высоту 86 км, где экипаж в течение нескольких минут ощущал состояние невесомости.