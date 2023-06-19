ФМБА может создать технологию оценки здоровья космонавтов при полетах в дальний космос

Федеральное медико-биологическое агентство заключило соглашение с Роскосмосом в связи с созданием Российской орбитальной станции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Роскосмос и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны госкорпорации документ подписал ее гендиректор Юрий Борисов, со стороны ФМБА - его руководитель Вероника Скворцова, передает корреспондент ТАСС.

"Мы выходим на новый этап взаимодействия, которое связано с разработкой и созданием Российской орбитальной станции, - указал Борисов. - Это дорогостоящее мероприятие. Нужно эффективно и максимально с пользой использовать объект. Поэтому на этапе создания облика станции тесно работаем, намечаем будущие мероприятия, которые откроют новую страницу знаний о Вселенной и поведении человека в космосе"

"Мы планируем работать в области научных исследований и разработок как в наземных условиях, так и в подготовке медицинских экспериментов на орбите в условиях российской станции, которую готовит Роскосмос", - сказала в свою очередь Скворцова.

Как уточнили в Роскосмосе, документ подразумевает рассмотрение возможности проведения ряда научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. "Соглашение предполагает значительное расширение взаимодействия и рассмотрение возможности проведения научных исследований и опытно-конструкторских разработок: осуществления мониторинга состояния космонавтов в условиях космического полета, разработки технологии оценки профессионального риска здоровью космонавта при дальних космических полетах", - отметили в госкорпорации.

Также между Роскосмосом и ФМБА продолжится сотрудничество по организации и оказанию медицинской помощи работникам отрасли, космонавтам-ветеранам, жителям закрытых административно-территориальных образований и Байконура. "Организациями ФМБА России осуществляется медико-санитарное обеспечение работников более 50 предприятий ракетно-космической отрасли", - подчеркнули в госкорпорации.