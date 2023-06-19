Войти
ТАСС

ФМБА может создать технологию оценки здоровья космонавтов при полетах в дальний космос

94
0
0
Вероника Скворцова
Вероника Скворцова.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Федеральное медико-биологическое агентство заключило соглашение с Роскосмосом в связи с созданием Российской орбитальной станции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Роскосмос и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны госкорпорации документ подписал ее гендиректор Юрий Борисов, со стороны ФМБА - его руководитель Вероника Скворцова, передает корреспондент ТАСС.

"Мы выходим на новый этап взаимодействия, которое связано с разработкой и созданием Российской орбитальной станции, - указал Борисов. - Это дорогостоящее мероприятие. Нужно эффективно и максимально с пользой использовать объект. Поэтому на этапе создания облика станции тесно работаем, намечаем будущие мероприятия, которые откроют новую страницу знаний о Вселенной и поведении человека в космосе"

"Мы планируем работать в области научных исследований и разработок как в наземных условиях, так и в подготовке медицинских экспериментов на орбите в условиях российской станции, которую готовит Роскосмос", - сказала в свою очередь Скворцова.

Как уточнили в Роскосмосе, документ подразумевает рассмотрение возможности проведения ряда научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. "Соглашение предполагает значительное расширение взаимодействия и рассмотрение возможности проведения научных исследований и опытно-конструкторских разработок: осуществления мониторинга состояния космонавтов в условиях космического полета, разработки технологии оценки профессионального риска здоровью космонавта при дальних космических полетах", - отметили в госкорпорации.

Также между Роскосмосом и ФМБА продолжится сотрудничество по организации и оказанию медицинской помощи работникам отрасли, космонавтам-ветеранам, жителям закрытых административно-территориальных образований и Байконура. "Организациями ФМБА России осуществляется медико-санитарное обеспечение работников более 50 предприятий ракетно-космической отрасли", - подчеркнули в госкорпорации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Байконур
Похожие новости
27.04.2023
Борисов сообщил о научно-исследовательских работах по созданию проектов, подобных "Бурану"
21.04.2023
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
11.04.2023
Первый замгендиректора "Роскосмоса": наращивание спутниковой группировки - приоритет номер один
10.08.2022
Запущенный с Байконура иранский спутник "Хайям" успешно выведен на орбиту - "Роскосмос"
30.03.2020
До 50% российских космических пусков могут быть отложены из-за COVID-19 - эксперт
23.03.2020
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
11.11.2019
Роскосмос пока не разочаровался в строящем стартовый стол под "Ангару" подрядчике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 19.06 01:07
  • 2
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 00:42
  • 2542
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.06 00:21
  • 51369
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска
  • 18.06 18:41
  • 3
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 18.06 18:06
  • 14
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 18.06 14:49
  • 1
Алексей Дюмин: тульские оружейники создали беспилотник, способный работать в условиях РЭБ - Интервью ТАСС
  • 17.06 21:13
  • 2
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 17.06 00:23
  • 43
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 17.06 00:16
  • 5
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 16.06 14:59
  • 0
В Польше нашлись противники военного вторжения в Беларусь
  • 16.06 14:42
  • 1
Пасечник усомнился в существенном влиянии F-16 на ситуацию на фронте
  • 16.06 14:35
  • 1
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 16.06 14:32
  • 1
Европа решила развивать военную промышленность, но нашелся противник