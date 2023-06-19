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Минобороны Германии приступает к покупке системы ПРО "Эрроу" и новых ЗРК IRIS-T SLM

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Источник изображения: Фото: Israel Defense Ministry

ЦАМТО, 16 июня. На состоявшемся 14 июня заседании бюджетный комитет Бундестага Германии одобрил финансирование трех крупных проектов по закупке вооружений.

Как сообщило Минобороны Германии, будут приобретены наземные ЗРК средней дальности IRIS-T SLM, первые компоненты системы ПРО "Эрроу" и оборудование для перевозки грузов. Закупки данных вооружений рассматривались парламентом, поскольку их стоимость превышает 25 млн. евро.

В частности, бюджетный комитет Бундестага Германии одобрил закупку шести зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM (Infra Red Imaging System – Tail/Thrust Vector Controlled, Surface Launched Medium Range), а также зенитных управляемых ракет и другого сопутствующего оборудования и услуг на общую сумму до 950 млн. евро. Финансирование будет осуществляться из средств специального фонда Бундесвера. Поставка систем начнется уже в 2024 году.

ЗРК IRIS-T предназначен для защиты от воздушных угроз, включая БЛА, самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. В настоящее время поставленные Германией ЗРК этого типа применяются ВС Украины.

В состав комплекса IRIS-T SLM войдут командный пункт, радиолокационная станция, нескольких пусковых установок с ЗУР, а также транспортные средства для снабжения, обслуживания и перезаряжания.

Как сообщалось ранее, поставка первой системы IRIS-T SLM запланирована на 2024 год, второй – на 2025 год. Еще три единицы предполагается поставить в 2026 году и одну – в 2027 году.

На заседании бюджетного комитета также обсуждалось финансирование закупки компонентов систем ПРО "Эрроу" израильского производства, включая перехватчики "Эрроу-3". Согласно текущим планам, начальная готовность к боевому применению системы ПРО "Эрроу" в составе Бундесвера должна быть достигнута к концу 2025 года. С этой целью с правительством Израиля должно быть заключено предконтрактное соглашение (пока подписано письмо-обязательство). Власти Германии, считают, что с приобретением системы "Эрроу" пробел в возможностях территориальной противоракетной обороны будет устранен.

Предконтрактное межправительственное соглашение планируется подписать с правительством Израиля к концу 2023 года. Это необходимо, чтобы достичь желаемой сертификации к четвертому кварталу 2025 года. Для этого власти Израиля должны получить возможность своевременно внести авансовые платежи и приступить к подготовке производства.

Согласно правительственным документам, на первом этапе закупки планируется ассигновать 560 млн. евро, а общий бюджет проекта составит 4 млрд. евро.

Израильская система вооружения "Эрроу" включает центр боевого управления, радиолокационную станцию, пусковые установки с управляемыми ракетами. Она позволяет обнаруживать и перехватывать баллистические ракеты со всех направлений. Перехватчик "Эрроу-3" поражает ракеты противника за пределами атмосферы прямым ударом (hit-to-kill). США участвовали в разработке системы в качестве партнера Израиля. Как отмечается, "Эрроу" обеспечит защиту населения и важных объектов инфраструктуры Германии и усилит возможности ПВО НАТО в целом.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант уже приветствовал одобрение комитетами Бундестага шагов для приобретения израильской системы ПРО "Эрроу".

Кроме того, на заседании одобрена закупка в соответствии рамочным соглашением 164 защищенных и 203 незащищенных сменных кузовов грузоподъемностью 15 т и 1634 съемных кузовных платформ с принадлежностями на сумму около 317,2 млн. евро. Их поставка будет выполнена в период с 2023 по 2025 гг.

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