Верхняя палата парламента Японии приняла закон об источниках финансирования повышения военных расходов

ЦАМТО, 16 июня. Верхняя палата парламента Японии приняла закон об источниках финансирования повышения оборонных расходов, голосование шло в прямом эфире по трансляции из зала заседаний, сообщает "РИА Новости".

Закон был принят, несмотря на сопротивление оппозиции за счет того, что у правящей партии большинство голосов в верхней палате.

Закон позволит обеспечить вненалоговые источники для повышения военных расходов. Правительство Японии намерено за пять лет с 2023 по 2027 гг. выделить на военные расходы до 43 трлн. иен (318 млрд. долл.), это на 17 трлн. (около 126 млрд. долл.) больше текущего ранее утвержденного уровня. Для обеспечения вненалоговых поступлений будет создан "Фонд укрепления обороноспособности". Частично возросшие расходы планируется погашать за счет увеличения корпоративных налогов, но из-за того, что эта мера является крайне непопулярной даже внутри правящей партии, начало ее применения решено отложить на год с 2024 года на 2025 год, отмечает "РИА Новости".

"Фонд укрепления обороноспособности", в частности, должен будет заняться распределением вненалоговых средств в размере 4,59 трлн. иен (34 млрд. долл.) на нужды обороны в долгосрочной перспективе, включенных в бюджет на текущий год.

В середине декабря прошлого года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, "План обеспечения обороноспособности", который определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.

Как сообщает "РИА Новости", в трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году. Это составляет примерно 11 трлн. иен (81 млрд. долл.). Военные расходы в 2022-м финансовом году (закончился 31 марта 2023 года) составили 5,4 трлн. иен (40 млрд. долл.), примерно 1,24% ВВП. В текущем финансовом году расходы на оборону составляют рекордную сумму в 6,79 трлн. иен (52 млрд. долл.), что на 1,4 трлн. иен (10,4 млрд. долл.) больше, чем в 2022 финансовом году. Кроме того, отдельной статьей идут поступления в "Фонд укрепления обороны" в долгосрочной перспективе – 4,59 трлн. иен (34 млрд. долл.).

В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии, отмечает "РИА Новости".