Министр обороны Украины надеется получить первые ЗРК Hawk уже в июне

Алексей Резников добавил, что Киев нуждается в развитии системы противовоздушной обороны

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Украина в июне или в течение ближайших месяцев может получить первые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, а также оборудование и ракеты к ним. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников по итогам заседания комиссии НАТО - Украина.

"Уже в этом месяце или в течение следующих месяцев мы сможем получить первые системы Hawk, которых у нас еще не было, и соответствующее оборудование и ракеты к ним", - цитирует его агентство Укринформ.

Резников добавил, что Киев нуждается в развитии системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, Украина недалеко от цели развить многоуровневую систему ПВО. "Мы уже ее построили и теперь развиваем", - указал он.

Хотя еще недавно Резников признавал, что главным элементом украинской системы ПВО остается советская техника, а запасы ракет к ней ВСУ почти израсходовали.

9 июня власти США решили выделить Украине новый пакет военной помощи на $2,1 млрд, в него войдут средства ПВО и боеприпасы. Речь идет, в частности, о зенитных ракетных комплексах Hawk, артиллерийских снарядах калибра 105 мм и 203 мм, беспилотниках Puma, ракетных комплексах с лазерной системой наведения. Кроме того, американская сторона готова оказать украинским военным содействие при подготовке и обслуживании техники.