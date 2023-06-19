Киев построил многоуровневую систему ПВО, заявил глава Минобороны Украины

Глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что многоуровневая система ПВО над небом Украины уже стала надежной. Скоро ее усилят самолетами и первыми системами Hawk, которых у армии еще не было.

"Украина с помощью партнеров по НАТО уже смогла построить надежную систему противовоздушной защиты и считает ее дальнейшее развитие приоритетом номер один", — цитирует Резникова агентство "Укринформ".

Украинский министр сообщил, что у Киева наиболее развитые в мире системы Patriot, NASAMS IRIS-T и SAMP/T. Он также добавил, что следующим этапом будут другие системы — "Кротали", "Гепарды", а также советские.

По словам министра, в июне Киев получит первые системы Hawk, которых еще не было.