Юг и Восток просятся под военный зонтик Севера

Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле.

Вчера на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что поддержка России, в том числе обеспечение республики оружием, позволяет сохранять ей независимость и никакое давление извне не повлияет на алжиро-российские отношения: "Благодаря поддержке Российской Федерации, которая обеспечивает нас оружием, мы сохраняем нашу независимость в этих сложных условиях".

Несмотря на понятную важность заявления одного из основных покупателей российского оружия (наряду с Индией, Китаем и Египтом), оно озвучивает очевидный и важный тренд: все больше и больше стран рассматривают закупку российских вооружений как наиболее отвечающих требованиям современной технологической войны.

В 2022 году, после начала СВО, система военно-технического сотрудничества (ВТС) России оказалась под беспрецедентным санкционным давлением, а на угрозы и запугивание существующих и потенциальных покупателей российского оружия была брошена вся мощь коллективного Запада.

Однако же обещанной всепропальщиками катастрофы не произошло. Мало того что официальный портфель экспортных военных заказов остался на уровне прежних лет (порядка 50 миллиардов долларов, и это не включая поставки в страны ОДКБ, что составляет стабильные 20 процентов от всего мирового рынка вооружений), мы также видим явные признаки прорыва России в целом ряде направлений.

Пример тому — небывалый ажиотаж, вызванный недавними экспозициями России на авиакосмической выставке Aero India 2023 в Индии и на выставках IDEX и NAVDEX в Объединенных Арабских Эмиратах. Официальные лица и военные специалисты из десятков стран буквально осаждали наши павильоны, а количество двусторонних соглашений исчисляется сотнями.

Абсолютными хитами стали основной боевой танк Т-90СМ "Прорыв", не имеющая аналогов БМПТ "Терминатор", устрашающий "Солнцепек", вертолет Ка-52 "Аллигатор", недосягаемые для конкурентов ЗРС С-400 "Триумф" и "Антей-4000", новейшие системы ПВО средней дальности С-350Е "Витязь" и "Викинг", ЗРПК "Панцирь-С1М" и ПЗРК "Верба", управляемые снаряды, а также самое современное стрелковое оружие.

Официальную причину ажиотажа озвучил глава Минпромторга Денис Мантуров: "Зарубежные партнеры смогли убедиться в высоком качестве, надежности, долговечности и ремонтопригодности российской продукции военного назначения".

А неофициальная звучит так: СВО стала самым важным и самым показательным смотром для всех основных мировых производителей вооружений — здесь отметились все. Каждый бой и каждая операция самым внимательным образом отслеживались специалистами по всему миру, потому что никакие красивые буклеты и впечатляющие характеристики на бумаге не могут сравниться с простой арифметикой: либо ты — либо тебя.

И в этой арифметике, простите за каламбур, мы разбиваем всех конкурентов наголову.

Давайте вспомним "чудо-БПЛА" — турецкие "Байрактары", на которые ВСУ и их кураторы делали огромную ставку. Где они? Российская ПВО и силы РЭБ просто технично вывели их из игры, и сейчас хваленые "Байрактары" полностью ушли как из воздушного пространства над ЛБС СВО, так и со страниц западных СМИ.

Прямое столкновение российского оружия с западными образцами практически во всех случаях показывает его превосходство: возьмем и уничтожение жемчужины американского ВПК — ЗРК Patriot, и ликвидацию немецкой зенитной системы IRIS-T, и, конечно, недавний разгром десятков БМП Bradley, и уничтожение нескольких десятков немецких чудо-танков Leopard 2.

Рынок обвести вокруг пальца невозможно — это не обыватели, которым можно промыть мозги через СМИ. В первые же дни после начала "великого контрнаступа" ВСУ акции западных производителей пошли вниз: акции Rheinmetall AG (производитель Leopard 2) упали почти на десять процентов, BAE Systems (производитель Bradley) — на четыре процента, Leonardo S.p.a. (производитель ЗРК IRIS-T) — на 6,5 процента.

И это только начало.

С каждым днем наши оружейники, конструкторы и производственники улучшают характеристики вооружения с учетом его реального боевого применения, что является совершенно бесценным для любого потенциального покупателя.

С 2017 по 2021 год Россия поставляла вооружение в 45 стран. Сейчас мы сотрудничаем в военной сфере с более чем ста государствами.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев отметил, что "все большее количество стран проявляет интерес к закупкам нашей продукции. А это значит, что перечень наших партнеров в области ВТС имеет хорошие перспективы к росту".

Иными словами, наше неуклонное продвижение на запад в рамках СВО неминуемо приводит к расширению нашей военно-политической карты на юг и восток.

И такую историю с географией можно только приветствовать.