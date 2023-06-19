Politico: прошедший обучение в США украинский пилот погиб в одном из первых боев

Пилот МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Савельев, прошедший подготовку в США, погиб во время одного из первых вылетов после возвращения, о чем сообщила американская ufptnf Politico 15 июня.

Летчик с позывным Номад (Кочевник) проходил двухгодичный курс выборочной подготовки пилотов, проводимый американскими военными на базе ВВС в Миссисипи. Он завершил обучение в марте 2023 года. 2 июня в Twitter ВВС Украины сообщили, что Савельев погиб при выполнении боевых задач.

Дания уже на этой неделе предложит дату начала обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16. Предполагается, что оно начнется этим летом и продлится шесть месяцев.

13 июня финские СМИ сообщили, что в ходе боевых действий на востоке Украины погиб доброволец из Финляндии, этот случай стал первым за время спецоперации. Мужчина прибыл в страну весной 2022 года. Погибший был в составе военно-медицинской бригады.

Специальную военную операцию по защите Донбасса президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.