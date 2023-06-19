Глава концерна Rheinmetall рассказал о сделке с властями ФРГ на миллиарды евро

Немецкий концерн Rheinmetall рассчитывает заключить сделку с правительством Германии на производство боеприпасов, сумма которых может составить миллиарды евро. Об этом сообщил генеральный директор компании Армин Паппергер 15 июня.

«Германия собирается заключить с нами большой рамочный контракт», — сказал он в интервью агентству Reuters в Брюсселе, где глава Rheinmetall участвовал в первом совместном заседании министров обороны стран НАТО и около 20 топ-менеджеров оборонной промышленности.

Паппергер надеется объявить о сделке в ближайшие шесть недель. Он добавил, что в июле планируется доставка на Украину первых снарядов калибра 35-мм для зенитных установок Gepard. Паппергер отметил, что правительство заказало 300 тыс. патронов, из которых в этом году на Украину будет поставлено до 60 тыс.

При этом он сообщил, что компания увеличит производство с 450 тыс. снарядов до 600 тыс. По словам Паппергера, 2023 год станет лучшим годом концерна по приему заказов.

10 июня Паппергер сообщил, что серийное производство новейшего немецкого танка Panther (Panther KF51, «Пантера») на строящемся на Украине заводе Rheinmetall может начаться через 15–20 месяцев. Также он заявил о росте спроса на продукцию концерна после начала конфликта вокруг Украины.

7 июня стало известно, что министерство обороны ФРГ поручило Rheinmetall в ближайшие месяцы подготовить к транспортировке и дальнейшей передаче Украине 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder из внутренних резервов. Кроме того, правительство Германии намерено закупить 66 колесных бронетранспортеров (БТР) и 110 танков Leopard для украинской армии.

Германия и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.