Разведывательно-ударные дроны коптерного типа концерна "Калашников" применяются в СВО

Они используются в ближайшей зоне до 1,5 км, уточнил президент концерна Алан Лушников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Беспилотники коптерного типа производства концерна "Калашников" применяются в ближней зоне в ходе спецоперации. Об этом сообщил ТАСС президент концерна Алан Лушников в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Конечно, применяются. Названия говорить не буду. Это как разведывательные, так и разведывательно-ударные коптеры", - сказал Лушников в ответ на вопрос, применяются ли в СВО беспилотники коптерного типа, поставка которых в войска стартовала в 2022 году. По его словам, такие беспилотники применяются в ближней зоне до 1,5 км.

В ноябре 2022 года Лушников сообщал, что концерн "Калашников" начал поставки в российские войска новейших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) коптерного типа.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.