Войти
ТАСС

Разведывательно-ударные дроны коптерного типа концерна "Калашников" применяются в СВО

101
0
+1
Алан Лушников
Алан Лушников.
Источник изображения: Концерн "Калашников"

Они используются в ближайшей зоне до 1,5 км, уточнил президент концерна Алан Лушников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Беспилотники коптерного типа производства концерна "Калашников" применяются в ближней зоне в ходе спецоперации. Об этом сообщил ТАСС президент концерна Алан Лушников в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Конечно, применяются. Названия говорить не буду. Это как разведывательные, так и разведывательно-ударные коптеры", - сказал Лушников в ответ на вопрос, применяются ли в СВО беспилотники коптерного типа, поставка которых в войска стартовала в 2022 году. По его словам, такие беспилотники применяются в ближней зоне до 1,5 км.

В ноябре 2022 года Лушников сообщал, что концерн "Калашников" начал поставки в российские войска новейших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) коптерного типа.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
29.07.2022
Российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую С-300 в районе Краматорска
02.10.2020
Боеспособность России признали максимальной со времен холодной войны
22.11.2017
Бондарев сообщил о завершении создания в России самолетов нового поколения
10.05.2017
Возвращение дирижабля. Боевые аэростаты прикроют Россию от ракетного удара
13.10.2016
В Пентагоне собираются разгромить РФ за 20 дней и отдать руководство Россией НАТО - СМИ
18.12.2014
В миротворческом соединении ЦВО сформирована рота беспилотных летательных аппаратов
02.03.2011
Индии требуются легкие беспилотники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 19.06 01:07
  • 2
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 00:42
  • 2542
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.06 00:21
  • 51369
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска
  • 18.06 18:41
  • 3
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 18.06 18:06
  • 14
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 18.06 14:49
  • 1
Алексей Дюмин: тульские оружейники создали беспилотник, способный работать в условиях РЭБ - Интервью ТАСС
  • 17.06 21:13
  • 2
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 17.06 00:23
  • 43
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 17.06 00:16
  • 5
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 16.06 14:59
  • 0
В Польше нашлись противники военного вторжения в Беларусь
  • 16.06 14:42
  • 1
Пасечник усомнился в существенном влиянии F-16 на ситуацию на фронте
  • 16.06 14:35
  • 1
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 16.06 14:32
  • 1
Европа решила развивать военную промышленность, но нашелся противник