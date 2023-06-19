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ТАСС

СМИ: Байден поддерживает упрощенное вступление Киева в НАТО после завершения конфликта

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, Украина. 20 февраля 2023 года
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, Украина. 20 февраля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

По информации портала Axios, президент США ищет компромиссное решение, которое устроит и Украину, и всех членов альянса

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поддерживает инициативу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не обязывать Украину после завершения конфликта выполнять План действий по членству (ПДЧ) для принятия в Североатлантический альянс. Об этом в четверг сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их сведениям, 13 июня, находясь с визитом в Вашингтоне, Столтенберг предложил признать, что Украина достигла прогресса на пути к членству в организации, и нет необходимости в поэтапном осуществлении ПДЧ, через которое прошли перед вступлением в блок все его восточноевропейские страны-участницы.

Как отмечает издание, накануне саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Запад существенно разошелся во мнениях касательно возможного членства в организации Киева. Так, Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц не хотели идти дальше принятого в 2008 году на саммите в Бухаресте политического заявления, что Украина со временем станет членом альянса. Однако ряд членов НАТО из стран Восточной Европы требует, чтобы президент США доказал, что Украина станет членом НАТО как можно скорее.

В Axios добавили, что реализация ПДЧ может растянуться на годы и даже десятилетия. Байден же ищет компромиссное решение, которое устроит и Киев, и всех членов альянса.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Украина не получит конкретный график вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе, однако ей могут гарантировать ускоренную процедуру принятия в военный блок в будущем. Кроме того, США, Великобритания, Германия и Франция разрабатывают гарантии безопасности и договоренности по оказанию Киеву долгосрочной помощи. 

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Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
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