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Военное обозрение

«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Британские власти внимательно следят за состоянием стратегической авиации России, которая является одним из компонентов ядерной триады государства.

Как сообщается в издании UK Defence Journal, [младший] министр по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи в своей переписке с парламентом озвучил количество бортов в ВКС. С его слов, РФ имеет на вооружении около 80 самолетов, в основном Ту-95 и Ту-22, под командованием Дальней авиации, а также располагает примерно по 10 единиц Ту-160 и МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал» [вероятно, имеется в виду модификация МиГ-31К, а не весь парк Foxhound].

Россия поддерживает в постоянной готовности несколько типов бомбардировщиков на различных авиабазах по всей стране

- отметил британский функционер.

Хиппи также рассмотрел вопросы нового производства и модернизации бомбардировщиков. Как он считает, Россия, вероятно, вынашивает намерения «построить новые и модернизировать существующие планеры Ту-160». Однако он считает, что из-за экономических проблем и в связи с затруднениями с поставками, связанными с конфликтом на Украине, любые планы усовершенствования самолетов могут столкнуться с задержками.

Затронул они и тему разработки бомбардировщика-«невидимки»:

Прототип ПАК-ДА, конструкция которого напоминает американский стратег B-2, может быть близок к завершению

- дал свою оценку состояния программы Хиппи.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
B-2 Spirit
Кинжал БР
МиГ-31
Ту-160
Ту-22
Ту-95
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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