Роскосмос проектирует группировки спутников для мониторинга парниковых газов

Они помогут оценить углеродный след, который оставляет промышленность России и стран-соседей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Роскосмос на данный момент ведет проекты по созданию спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), которые помогут оценить углеродный отпечаток промышленности РФ и стран-соседей. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"У нас есть проекты по созданию многоспутниковых группировок дистанционного зондирования Земли, посвященные проблематике <…> выбросов парниковых газов", - сказал он в рамках дискуссии "Назад в будущее или вперед в прошлое?".

"Сейчас нужно иметь собственные методики, собственные средства объективного контроля, которые будут оценивать углеродный вклад нашей промышленности и промышленности соседних стран с тем, чтобы имплементировать потом методики расчета этого углеродного воздействия на международном уровне", - отметил он.

Блошенко напомнил, что для оценки текущей ситуации в России существуют группировки аппаратов "Электро", "Метеор" и "Арктика". Они созданы, чтобы "обеспечивать гидрометеорологические нужды нашей страны и участвовать во всех международных сообществах".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.