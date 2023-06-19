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ИноСМИ

Германия объявила Россию главной угрозой и напугала французов

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Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

Германия представила первую в своей истории стратегию нацбезопасности и объявила главной угрозой Россию, пишет Causeur. Возвращение Берлина в "Большую игру" в качестве военной силы читателям журнала не понравилось. "Вооружение Германии пугает", – написал один из них.

Наш партнер на другом берегу Рейна считает Россию главной мировой угрозой и умело решает вопросы, связанные с Китаем. Что-то новое на Востоке! Геополитический анализ Жиля Михаэля.

Сегодня утром канцлер Германии Олаф Шольц и члены его правительства выступили с долгожданной стратегией национальной безопасности Германии. Если бы нам пришлось процитировать только один фрагмент из нее, это, несомненно, был бы следующий: "За каждый кубометр российского газа мы заплатили двойную и тройную цену национальным ростом". Одно только это высказывание из вступления министра иностранных дел Анналены Баербок передает суть документа.

Хотя в прошлом у Германии были свои политические планы в области безопасности, она никогда не публиковала всеобъемлющего стратегического документа. Возможно, именно по этой причине данная стратегия была подготовлена и опубликована под эгидой Министерства иностранных дел, что придает ей скорее дипломатический, чем военный характер.

Выступая перед журналистами, канцлер Шольц подчеркнул, что с тех пор, как его правительство согласилось разработать эту стратегию, европейская структура безопасности радикально изменилась. В числе факторов, которые придают новый стимул для разработки и реализации этого плана, он назвал вступление российских войск на Украину, непрекращающиеся военные действия и разрушение важнейших объектов инфраструктуры, таких как газопроводы "Северный поток".

Стратегия из четырех пунктов

Шольц также подчеркнул, что если в предыдущих политических программах основное внимание уделялось обороне, то новая стратегия будет в большей степени основана на внешней политике. Канцлер отметил, что для Германии важно иметь надежные и постоянные поставки сырья. Анналена Баербок согласилась с тем, что после начала военного конфликта, необходимо уделять больше внимания вопросу безопасности.

В соответствии с принятой программой, стратегия Германии основана на четырех положениях: Россия является главной угрозой, НАТО – альфа и омега европейской и, следовательно, немецкой обороны, Китай на данный момент не представляет угрозы, и, наконец, государства-члены ЕС должны совместно двигаться вперед к решению конкретных вопросов, не дожидаясь согласия всех 27 стран.

Таким образом, политический класс Германии открыто извлекает уроки из политики в отношении России, которую проводили два предыдущих канцлера и которая была признана провальной. Это влечет за собой два последствия: снижение зависимости от внешних условий (не связанных Европы и НАТО) в критических областях (таких как, энергетика, но не только) и усиление интеграции с НАТО (больше возможностей, улучшение координация на всех уровнях). Продвижение статьи 44 Договора о ЕС, которая позволяет группе государств-членов, желающих и обладающих необходимыми возможностями, выполнить "миссию Европейского союза", также указывает на стремление Германии к большей гибкости в работе институтов. Это позволит быстрее реагировать на угрозы безопасности и экономические трудности.

Умелое решение китайского вопроса

Проблема Китая в документе рассмотрена умело, но она тем не менее продолжает вызывать вопросы в долгосрочной перспективе.

Совершенно разумно, особенно когда четко обозначен противник – Россия – и взяты конкретные обязательства в отношении Украины, избегать второго фронта и, следовательно, не обострять отношения с Китаем. Но в то же время, если строить – и это совершенно понятно и логично – свою национальную оборону с опорой на НАТО и, следовательно, на США, то следует ожидать, что последние рано или поздно попытаются втянуть вас в свою "китайскую стратегию". Однако такая двусмысленность часто необходима, и лучше отложить некоторые неприятные темы и сосредоточиться на ближайших по времени и пространству кризисах.

В заключение следует отметить, что публикация этой программы, первой в своем роде, является убедительным свидетельством официального возвращения Германии в европейскую и глобальную "Большую игру", причем не в качестве инвестора и производителя техники, а в качестве силы со значительным военным потенциалом. И этот факт заслуживает того, чтобы его подчеркнуть.

Автор статьи: Жиль Михаэли (Gil Mihaely)

Комментарии читателей

josie delorme

Вооружение Германии меня пугает, я не люблю немцев и никогда не полюблю. Для меня существуют еще пруссаки, о которых мне рассказывал мой дед по отцовской линии, он был отправлен на фронт под Верден в 2016 году (так в оригинале – прим. ИноСМИ) и вернулся оттуда раненным, но не сумасшедшим. Я была маленькой девочкой и еще не знала истории, но мой дедушка Лео, как я его тогда называла, никогда не учил меня ненавидеть немцев. Со временем я поняла сама, что немцы – это авторитарный воинственный народ, который любит вторгаться в другие страны. Моя семья и многие французы и европейцы, к сожалению, заплатили за это кровью. Когда я вижу поведение фон дер Лейен, которая, вероятно, является внучкой бывшего офицера вермахта, я понимаю, что не зря до сих пор чувствую некую настороженность. Я совершила несколько поездок по Европе и поняла, что после последней войны немцев в некоторых странах долго не любили и даже ненавидели. Я сама живу в небольшом приморском курорте в Вандее на атлантическом побережье. Когда они приезжают сюда, я понимаю, что это все те же люди, которые считают себя пупом земли и ведут себя очень неприятно. Будучи француженкой, я никогда не сталкивалась с этой проблемой за границей, возможно, потому что я уважаю жителей тех стран, которые посещала, и общаюсь с ними независимо от их культуры.

Raimond de Saint Gilles

Шольц в затруднительном положении, он не доживет до следующих выборов.

Более того, немецкая промышленность постоянно говорит о том, что их ждет катастрофа. Жаль, что Макрон и Бруно – немецкие "подкаблучники", мы могли бы извлечь из них пользу во Франции!

José Bobo

Это совершенно пустая речь, ничего такого, чего бы мы еще не знали.

Эти бедные немцы – настоящий позор Европы. Их слабость, самодовольство и хроническое чувство вины делают их политическими инвалидами. ЕС не сможет нормально функционировать с такой жалкой и покорной США Германией в своем сердце.

Patrique

Макрон с каждым днем становится все безумнее. Он просит принять участие в саммите БРИКС, членом которого Франция не является и к которому он, будучи атлантистом, всегда проявлял глубокое презрение. Его семье действительно стоит обратиться к психиатру.

Patrique

Макрон не просит, чтобы Франция однажды стала частью БРИКС или получила статус наблюдателя, что, несомненно, было бы интересно для Парижа. Он просит принять участие во встрече группы стран, к которым наша не принадлежит. Завтра он попросится в совет директоров АНБ или ФСБ. Этот парень "сумасшедший", как отметил председатель группы LIOT.

Cussonnet-Toréleur Simon

Когда страны ищут только военные решения для сохранения роста, они совершают две фундаментальные ошибки.

Рост не бесконечен, и чем дальше мы идем, тем более энергозатратным и невозможным он становится.

Что касается армии, то кроме того, что она пожирает колоссальные суммы денег, ничего хорошего из нее никогда не выходило.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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