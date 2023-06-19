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Военное обозрение

«Техника может быть передана ВСУ»: Франция закупила египетские бронетранспортеры FAHD

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Источник изображения: topwar.ru

По мере истощения запасов советского оружия на Западе покровители незалежной пытаются выйти на новых поставщиков боевой техники, не желая поставлять собственные дорогостоящие машины для нужд ВСУ.

Как сообщается в издании Military Africa, Франция закупила у Египта бронетранспортеры национального производства. БТР FAHD-300 могут вмещать 13 военнослужащих, включая трех членов экипажа. Водитель и командир машины размещаются за большим пуленепробиваемым ветровым стеклом, которое может закрываться откидывающейся вверх пластиной.

Бронетехника, приобретенная Францией, скорее всего, будет передана африканским союзникам, сражающимся с повстанцами, или может быть поставлена воюющей Украине

- отмечается в издании.

Завод Kader, на котором производится FAHD, может выпускать от 240 до 300 БТР в год. Однако в настоящее время имеются проблемы с поставкой комплектующих. Так, Германия запретила экспорт броневой стали и шасси для FAHD. В связи с этим производитель пытается наладить национальные цепочки поставок. В частности, в настоящее время осуществляется монтаж линии по выпуску композитной керамической навесной брони.

Как утверждается политическими деятелями в Каире, «египетское оружие отличается хорошим качеством и низкой ценой».

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Египет
Украина
Франция
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