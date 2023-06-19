"Мы беззащитны". Польша оказалась под прицелом российских С-400

Польша беззащитна перед С-400, заявил изданию o2 бывший начальник ПВО Оперативного командования Роберт Стахурский. В пределах досягаемости этих систем, дислоцированных в Белоруссии, находится значительная часть соседних с ней стран: Литвы, Латвии и Украины. И порядочный кусок Польши.

Лукаш Мазевский (Łukasz Maziewski)

В среду (14.06.2023) была объявлена оперативная готовность находящихся в Белоруссии зенитных комплексов С-400. В конце мая, когда НАТО готовилось к учениям BALTOPS, русские решили разместить это оружие у восточного соседа Польши. Информация, которую мы получаем по этому поводу, может вызвать беспокойство.

Сообщения об этом появились в СМИ, в том числе и польских. О "комплексе", в частности, писало агентство ПАП. По информации, полученной порталом o2.pl из близких к НАТО источников, речь идет о целом дивизионе.

Для Польши, Украины и для прибалтийских стран это проблема, причем серьезная. С-400 – одна из самых современных российских систем вооружения. Комплекс использует разные виды боеприпасов. Его дальность составляет от 40 до 380 километров в зависимости от условий применения и типа используемых радаров.

"Состав дивизиона зависит от его конфигурации, но мы можем предположить, что он насчитывает от 8 до 12 пусковых установок с различными типами ракет. Это очень плохая новость, и она заставляет нас как можно быстрее создать эффективную систему ПВО", – сказал в беседе с порталом o2.pl бывший начальник Войск противовоздушной обороны Сухопутных войск РП полковник Ежи Палубяк.

С 14 июня дивизион должен находиться в полной боевой готовности. Это означает, что он будет интегрирован в белорусские системы и готов к боевым действиям. И это еще одна плохая новость.

Данный факт вызывает обеспокоенность и у бывшего начальника ПВО Оперативного командования полковника в отставке Роберта Стахурского, эксперта по безопасности партии "Новая демократия ДА". По его словам, эта система имеет очень большое военное значение. Не зря русские планировали создать до 12 полков – по три дивизиона в каждом – таких комплексов.

Полковник Стахурский предполагает, что активизация дивизиона в Белоруссии может быть связана со страхом перед украинским контрнаступлением. Возможно, белорусы и россияне опасаются, что их аэродромы окажутся в пределах досягаемости украинских пусковых установок HIMARS.

"Но – выдвину рискованный тезис – может быть, они боятся какого-то шага со стороны НАТО? Такой дивизион – действительно немалая сила, которая может, как говорится, навести шороху. По данным источников, радиолокационные станции комплекса могут отслеживать до 6 целей одновременно. Теоретически они также могут поражать цели с малой площадью отражения, то есть, например, с самолетами-невидимками", – говорит порталу o2.pl офицер.

Что еще хуже того, в пределах досягаемости системы находится значительная часть соседних с Белоруссией стран: Литва, Латвия и Украина. И порядочный кусок Польши. Будет ли у Польши возможность противостоять таким комплексам? Об этом мы спрашиваем у полковника Стахурского.

"Никакой возможности нет. У нас есть „Нева”, „Оса”, „Куба”, и это в принципе все. „Патриоты”, о которых говорит министр Блащак, на данный момент предназначены для обучения, и я не думаю, что они включены в нашу систему ПВО. В определенном смысле мы беззащитны", – говорит бывший командующий войсками ПВО.

Внимание, проблема!

Он также указывает на одну очень важную для безопасности нашей страны проблему. Согласно принятому 12 октября 1990 г. закону "Об охране государственной границы", армия может принимать меры только в отношении иностранных военных воздушных судов, которые пересекли государственную границу и совершают полет в воздушном пространстве Республики Польша без разрешения или в нарушение условий разрешения, а также иностранных гражданским воздушных судов, которые после пересечения государственной границы в воздушном пространстве Республики Польша не подчиняются распоряжениям государственного органа управления воздушным движением, не имеют людей на борту или на борту находятся только лица, намеревающиеся использовать воздушное судно как средство нападения террористического характера.

Процитированный закон, а также другие правовые акты и связанные с ним распоряжения Министерства обороны не дают нашей армии возможности противодействовать другим категориям воздушных судов. О чем же говориться в этой довольно запутанной правовой норме? О польских и иностранных воздушных судах, гражданских воздушных судах, взлетающих с аэродромов на территории Польши и выполняющих полеты в польском воздушном пространстве. Другими словами, если угнанный польский самолет летит в сторону города и при этом есть подозрение, что пилот хочет направить машину на городскую застройку, как это было при нападении на Всемирный торговый центр, сбивать его нельзя.

Такой вариант законом не предусмотрен, а значит, в данной ситуации он не разрешает использование средств противовоздушной обороны. В закон "Об охране государственной границы" срочном порядке необходимо внести поправки, дав определение, что такое ПВО Польши и как она действует. Необходимо также определить, как противодействовать различным средствам воздушного нападения в мирное и кризисное время.

"Партия „Новая демократия ДА” придерживаясь принципа, что безопасность выше разногласий, предложила начать работу над поправками, однако ни одно политическое объединение на это предложение не отреагировало. Поправки необходимы для того, чтобы оперативному командующему ПВО или любому другому военнослужащему войск ПВО не приходилось задумываться о том, может ли он использовать оружие при обороне Польши", – заключает полковник Стахурский.