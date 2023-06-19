Обстановка в Мали остается напряженной

Исламисты никак не поделят город Менаку

Город Менака в Мали является полем битвы между исламистами с тех пор, как «Движение за единство и джихад в Западной Африке» (ДЕДЗА) захватило его в 2012 году. В то время оно являлось подразделением «Аль-Каиды» (организация запрещена в РФ) в странах исламского Магриба. Возглавляли подразделение малийские и сахарские арабами, включая Аднана Абу Валида ас-Сахрави и Абдельхакима ас-Сахрави.

ДЕДЗА начало распадаться, когда член «Аль-Каиды» Мохтар Бельмохтар и Аднан Абу Валид ас-Сахрави основали в 2013 году новую группу «Аль-Мурабитун». Это формирование просуществовало два года, пока ас-Сахрави не присягнул на верность «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в РФ). Боевики Бельмохтара остались на стороне «Аль-Каиды» и в конечном итоге стали частью ее тогда еще нового подразделения в Сахеле «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (ДНИМ).

Чуть более десяти лет спустя Менака снова стала горячей точкой на карте Мали – на этот раз из-за продолжающихся боевых столкновений между ДНИМ и «Исламским государством в провинции Сахель», более известным как «Исламское государство в Большой Сахаре» (ИГБС). На видео, опубликованных группировкой в конце 2022 и 2023 годов видно, как боевики ИГБС несут «черный флаг» ИГ и подавляют ячейки ДНИМ в районе Менаки.

Кроме того, используя высокомобильные группы боевиков (нередко с участием мотоциклистов, которые получают тыловую поддержку от боевиков на внедорожниках), ИГБС смогла застать врасплох и одержать превосходство над поддерживаемыми правительством ополченцами, а также над военнослужащими малийских и буркинских вооруженных сил.

Несмотря на ликвидацию двух самых авторитетных главарей ИГБС Аднана Абу Валида ас-Сахрави и Альбдельхакима ас-Сахрави, в последние годы группировка по-прежнему демонстрирует высокий уровень стратегического прогнозирования. Например, ее боевики окружили Менаку, сначала захватив город Тидермен к северу от нее, а затем изолировав саму Менаку, так что ни ДНИМ, ни малийская армия не смогли отправить в город подкрепление. Кроме того, еще в 2022 году ИГБС располагала боевиками под прикрытием, которые, как сообщалось, совершали в Менаке убийства, чтобы подготовить оперативную обстановку для последующего захвата города.

Стоит напомнить, что у ИГБС стало на одного противника меньше после того как Франция, которая в январе 2020 года назвала террористическую группировку главной региональной угрозой безопасности, вывела свой военный контингент из Мали. Причиной тому стал произошедший в стране государственный переворот с приходом к власти военных. С 2020 года позиции ИГБС были значительно ослаблены – отчасти из-за совместного давления ДНИМ, французских и малийских сил.

В перспективе такое изменение расклада сил способно открыть возможность, пусть и маловероятную, что ДНИМ станет доминирующей исламистской группировкой в Мали. И что ее лидер Ияд аг Гали, бывший малийский дипломат, сможет договориться со своими противниками, включая правительственные силы, о какой-то форме перемирия.

Однако идеология ИГ в принципе не допускает перемирий с теми, кого они считают «неверными», включая ДНИМ и правительство Мали. Поэтому в результате обретения группировкой ИГБС новой силы оперативная обстановка в Мали только обострится.

В таком случае в первую очередь именно Менака рискует оказаться под контролем ИГБС. Это послужит серьезным стимулом не только для ее боевиков, но и для других провинций ИГ в Африке и мире в целом. Потенциальное завоевание Менаки боевиками ИГБС также усугубит гуманитарную ситуацию в этом районе. В результате чего организации по оказанию помощи будут опасаться предоставлять услуги из-за риска захвата заложников и устраиваемых боевиками засад.

Лариса Шашок