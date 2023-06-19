"Опасность, которой не существовало". Запад выдумал "российскую угрозу"

Военная угроза со стороны сначала Советского Союза, а теперь России — это выдумка Запада, считает обозреватель SCMP Джонатан Пауэр. Москва всегда приветствовала США и ЕС. А вот последние раздули несуществующую опасность из страха перед ее силой и теперь идут навстречу "ужасному исходу".

— Запад совершил ошибку, расширяя НАТО и игнорируя опасения России из-за несуществующей военной угрозы.

— Сейчас миру нужна не новая холодная война, а мудрый подход западных лидеров к Москве.

Джордж Оруэлл, автор книг "Скотный двор" и "1984", был первым человеком, употребившим словосочетание "холодная война" в статье 1945 года, написанной после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В ней он утверждал, что "поверхность Земли делится на три великих империи — автономных и отрезанных от контактов с внешним миром, управляемых под той или иной маскировкой самопровозглашенной олигархией".

Он считал Соединенные Штаты и Западную Европу одной силой, Советский Союз — второй, а Китай — третьей. Оруэлл пришел к выводу, что атомная бомба "вероятнее всего, положит конец крупномасштабным войнам ценой установления на неопределенный срок „мира, который не будет миром“".

Я думаю, что он оказался практически прав, — по крайней мере, так все больше кажется по мере того, как между Западом и Россией назревает новая холодная война, а Китай вступает в схватку с США из-за Южно-Китайского моря и Тайваня. Но на самом деле все гораздо сложнее.

Между Пекином и Москвой равноправные отношения. Поднебесная и Соединенные Штаты, по всей видимости, не пойдут ни на что большее, кроме взаимного раздражения, ведь их по-прежнему связывают тесные торговые узы.

Я считаю, что новая холодная война — это полная чушь.

Джордж Кеннан, бывший посол США в Советском Союзе и создатель доктрины по сдерживанию Москвы, утверждал, что Иосиф Сталин никогда не собирался перебрасывать свои танки в Западную Европу. Роберт Легвольд (Robert Legvold) резюмирует взгляды Кеннана на СССР в своей книге "Возвращение к холодной войне" (Return to Cold War): "Угроза, которую представлял Советский Союз, была политической... Она требовала политического и экономического ответа, а не военного".

В 1948 году, наблюдая за созданием НАТО, Кеннан писал: "Почему [сторонники военного союза] хотели отвлечь внимание от более обоснованной и многообещающей программы экономического подъема, раздувая опасность, которой на самом деле не существовало, но которая действительно могла стать реальностью из-за бесконечного обсуждения военного баланса и демонстративного стимулирования военного соперничества?"

Именно Кеннан первым предупредил о том, что расширение НАТО является самой большой ошибкой со времен окончания холодной войны. Теперь альянс подошел к границам России, и это спровоцировало Москву на начало спецоперации на Украине.

Мы почему-то забыли, как Россия поддерживала США в Афганистане и разрешала им перевозить по своим железным дорогам поставки для американских войск. Мы забыли, что президент страны Владимир Путин был первым международным лидером, позвонившим президенту США Джорджу Бушу-младшему после терактов 11 сентября. Мы забыли, что Путин думал о членстве в НАТО.

Мы забыли, что Россия вернулась к христианству, но также дала свободу исламу и другим религиям. Мы забыли время при президенте Борисе Ельцине, когда тот упорно добивался устранения барьеров на пути к правам человека.

Мы забыли о прогрессе, достигнутом при Михаиле Горбачеве, Борисе Ельцине, Дмитрии Медведеве и Владимире Путине в вопросе о сокращении ядерных вооружений. Вместе с американцами русские помогли уменьшить мировые запасы атомного оружия с 70 тысяч до примерно 13 тысяч единиц.

Мы забыли, что, когда Медведев был президентом, он опубликовал многоаспектный план по укреплению европейской безопасности. Мы забыли о том, что это Европейский союз отказался от компромиссного соглашения с лидером Украины Виктором Януковичем, которое помогло бы избежать дальнейших политических потрясений.

Родрик Брейтвейт, бывший посол Великобритании в России, писал, что "на протяжении десяти лет представители Запада читали Москве лекции о том, в чем заключаются ее реальные интересы, и ожидали, что она пойдет туда, куда ведет Запад". Они "редко слушали, что русские говорили в ответ, потому что опасения тех казались неважными, ошибочными или неприемлемыми". США и ЕС не прислушались к опасениям России по поводу расширения НАТО. Проигнорировали они и гнев Москвы из-за планов Вашингтона по вступлению Украины и Грузии в Североатлантический альянс.

Нужна ли миру новая холодная война? Определенно нет. Что ему нужно, так это некий мудрый подход лидеров Запада к России. Этой мудрости нам не хватает со времен Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер.

Сегодня никто не слушает даже бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, опытного старожила внешней политики (ему уже целых сто лет). В самом деле, основные средства массовой информации лишь изредка сообщают о его примирительных и здравых мыслях об украинском конфликте.

Если мы хотим двигаться к ужасному исходу, предсказанному Оруэллом, то можем продолжать идти в выбранном направлении. Если же нет, то мы должны очнуться и полностью изменить нашу политику в отношении России.

Автор: Джонатан Пауэр — обозреватель и комментатор международных событий