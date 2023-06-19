Откуда берет истоки идеологическая платформа ВСУ

Практика построения сильного национального государства ведет его к погибели

Несмотря на значительное отставание от Российской армии по качеству и количеству вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ), Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают упорное сопротивление проведению специальной военной операции (СВО). Отдельные воинские части и подразделения отходят с занимаемых позиций только после значительных потерь в живой силе, зачастую – более половины списочного состава. Одна из причин такого положения дел видится в использовании так называемых «заградительных отрядов», составленных из убежденных националистов. Они находятся на небольшом удалении от линии боевого соприкосновения и расстреливают отступающих украинских военнослужащих, тем самым подвигая других не покидать позиции без приказа высоких военачальников. Примеры подобного неоднократно были подтверждены конкретными фактами в ходе СВО. Однако дело далеко не только в пресловутых «заградительных отрядов» украинских националистов. Чтобы понять, почему украинские военнослужащие оказывают столь упорное сопротивление противнику, стоит разобраться, что представляет собой идеологическая платформа ВСУ, откуда она появилась и черпает свои ресурсы?

Украина сегодня, наверное, единственная страна в мире, где неонацисты официально интегрированы в органы власти, а еще большей степени – в силовые структуры. Взгляды и теории данной группы стали важнейшими составляющими государственной идеологии. Именем Степана Бандеры названы улицы в городах и селах по всей стране. Боевики Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА запрещена в РФ) и прочих подобных структур официально считаются национальными героями.

Задолго до февраля 2022 года стали нормой марши и факельные шествия в честь дня рождения Бандеры и на круглые даты ОУН-УПА, торжественные государственные похороны ветеранов 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», открытия памятников националистам и бандеровцам, выпуск шовинистской литературы, в том числе детской.

Идеологической платформе правящего режима в Киеве была посвящена статья «Специальная противочумная операция» («НВО», 13.05.22). Но закрыть тему не получается. Да и как же может быть иначе, когда такой видный политический деятель Украины, как председатель Верховной рады Андрей Парубий, называет Адольфа Гитлера «самым большим демократом»? А консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец провозгласил фашизм «почетным делом». Финансируемый из государственного бюджета Украины некий «культурный фонд» оплатил создание интерактивной карты «Поход на Восток. Как ОУН воевала во всех уголках Украины». По ней можно узнать о «героической борьбе украинских националистов», занимавшихся уничтожением русских, евреев, поляков, да и украинцев тоже, в 1941–1944 годах.

Незадолго до начала СВО, во время празднования Дня Киева, в центре столичного города было организовано мероприятие для детей. Представители организаций «Правый сектор» (запрещен в РФ) и его молодежного крыла устроили на Андреевском спуске тир, приглашая детей пострелять по бумажному макету Московского Кремля и по изображениям «колорадов». А также поучиться обращению с автоматом Калашникова. Причем все это происходило под охраной полиции. При многих националистических структурах функционируют детские лагеря, обучающие военному делу и соответствующей идеологии.

Сегодня Украину с полным правом можно считать единственной в мире националистической военной диктатурой со всеми положенными таковой признаками. Нормой жизни стали бессудные расправы над инакомыслящими (причем степень инакомыслия определяют сами националисты, одетые в форму украинских силовых структур). Запрещены все «пророссийские» политические партии. Причем в реальности в деятельности почти всех этих партий ничего пророссийского не было. По факту они представляли собой соглашательско-оппортунистические структуры, обслуживающие интересы олигархических структур. Пожалуй, единственной по-настоящему пророссийской партией Украины был «Русский блок», базировавшийся в Крыму и вместе с ним покинувший Украину в 2014 году.

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского были закрыты все украинские оппозиционные СМИ. В реальности они были ничуть не более пророссийскими, чем запрещенные политические партии. Последние сомнения на счет того, что представляет собой нынешний киевский режим, оказались сняты в последние месяцы. На всю технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), Министерства внутренних дел и других силовых структур страны в качестве опознавательного знака наносится Балкенкройц. Это короткий квадратный крест, который несла вся боевая техника Вермахта в 1939–45 годах. Действующая в составе ВСУ 10-я горно-штурмовая бригада получила наименование «Эдельвейс» – как и 1-я горнопехотная дивизия Вермахта, в 1942 году дошедшая до Кавказа.

ПРОНИКНОВЕНИЕ В НАРОДНЫЕ МАССЫ

Существует совершенно абсурдный аргумент, якобы опровергающий неонацистскую природу нынешнего киевского режима. Состоит он в том, что Зеленский – демократически избранный президент, к тому же еврей. Национальность главы нынешнего киевского режима не скрывается, о ней говорил даже президент РФ Владимир Путин.

По этому поводу нельзя не вспомнить, что НСДАП и Гитлер пришли к власти в Германии в 1933 году законным демократическим путем, через выборы и конституционные процедуры. А по поводу национальности украинского президента можно отметить, что антисемитское сумасшествие, которое имело место в Германии в 1933–1945 годах, было следствием именно сумасшествия Гитлера и некоторых его приближенных. Даже своим союзникам по Второй мировой войне Германия навязывала расовые законы силовым методом. И все равно, такого накала, как в Германии, антисемитизм нигде больше не достигал.

Другие фашистские государства второй половины ХХ века (в основном латиноамериканские) интересны тем, что никакого антисемитизма там вообще не было. Иначе говоря, синонимами являются не «антисемитизм» и «национализм», а «антисемитизм» и «гитлеровская Германия».

При этом агрессивный национализм очень широко проник в украинские народные массы. Представлять народ этой страны сплошной жертвой «неонацистских оккупантов» как минимум неправильно. А вот некоторые продукты из современных украинских магазинов и точек общепита: закуска «Дом профсоюзов» (имеется в виду тот самый дом, в котором сожгли людей в Одессе 2 мая 2014 года) и минеральная вода «Слезы сепаратиста».

Все это не только никак не осуждается (ни на официальном, ни на бытовом уровнях), но всячески поощряется и имеет спрос. Ничего подобного по отношению даже к гитлеровской Германии невозможно было представить в Советском Союзе. И тем более по отношению ранее к Чечне или сейчас к Украине – в постсоветской России.

ОТНОШЕНИЕ ЗАПАДА

До начала СВО западные наблюдатели хотя бы иногда кое-что порой замечали, пусть очень выборочно и эпизодически. Например, заявление о фашистских и неонацистских взглядах участников полка «Азов» (запрещенного в РФ) было сделано в Конгрессе США 10 июня 2015 года по инициативе конгрессменов Джона Коньерса и Теда Йохо. В результате Соединенные Штаты тогда отказали Украине в предоставлении переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и тренировочной помощи названному полку. Тем самым был подан четкий сигнал американским поставщикам – не связывать себя никакими обязательствами с «Азовым». За восемь лет многое изменилось. Коллективный Запад сегодня преподносит украинскую военную диктатуру как образчик демократии, пример для всех людей мира, любящих и ценящих свободу. Удивляться чему-либо тут бессмысленно.

Приступы подобной слепоты случались на Западе и раньше. Причем отнюдь не только по отношению к латиноамериканским или азиатским фашистам. К коммунистам они тоже были порой вполне лояльны.

Например, Запад практически не заметил китайской «культурной революции» 1966–1976 годов, когда уничтожалось инакомыслие и многочисленные памятники культуры. По всей видимости, причина заключалась в том, что к тому времени Мао Цзэдун уже полностью поссорился с СССР, а начиная с 1972 года и вовсе дружил с Вашингтоном против Москвы. Поэтому перечисленные выше «особенности» внутренней политики КНР стали в глазах Запада вполне простительными.

А как на Западе реагировали на геноцид собственного народа полпотовцами в Камбодже-Кампучии? Правящий режим уничтожил почти 40% населения собственной страны, чего не снилось никаким самым жестоким диктаторам за всю историю человечества. Однако Запад все это совершенно не взволновало. А свергли полпотовцев вьетнамцы – победители США и союзники СССР.

Поэтому кампучийские головорезы оказались «жертвами вьетнамской агрессии» и продолжали представлять самих себя в ООН на протяжении 13 лет после свержения их власти в Кампучии. Трудно найти более яркий пример лицемерия Запада и демонстрации того, что боролся он не столько с коммунизмом, сколько с Россией («В чем коварство восточного «партнера» Москвы», «НВО», 13.04.18).

ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА

Но тут, увы, нам надо посмотреть на самих себя. И найти в себе силы осознать, «откуда есть пошла» нынешняя националистическая Украина.

Пошла она от Ленина и Сталина, придумавших «союзные республики с правом на отделение». А затем нарисовавших абсолютно искусственную «Украинскую ССР». Она была составлена в основном из русских земель, не имевших ни к какой Украине никакого отношения ни в историческом, ни в этническом плане.

После чего «вождь народов» занялся насильственной украинизацией этих земель. Для облегчения данного процесса из-за границы были возвращены идеологи украинского национализма типа академика Михайлы Грушевского. Тогда же в икону был превращен Тарас Шевченко. Неудобные страницы его творчества в стране официально провозглашенной «дружбы народов» старательно замалчивались. Между тем зверски убитый националистами украинский историк и публицист Олесь Бузина прямо называл Шевченко «вурдалаком».

А затем явился Никита Хрущев, не только подаривший Украине с барского плеча Крым. Помимо этого была проведена амнистия «лесных братьев», кто после освобождения из лагерей быстро адаптировались к жизни в Советской Украине. Начиная с 1970-х годов пытались вести свою пропаганду – сначала на западе УССР, а потом и в остальных ее частях.

Хрущев и Брежнев целенаправленно вкладывали ресурсы СССР в развитие стран «социалистической ориентации», а также национальных окраин Страны Советов. Больше всего дотаций, льгот и поблажек доставалось Прибалтике и Грузии, а также Украине, выходцами из которой были и Хрущев, и Брежнев. От этого местные элиты лишь наглели в своих требованиях к центральной власти («Путь в никуда», «НВО», 11.08.17).

Вызывает недоумение, когда в освобожденных от власти нынешнего киевского режима городах Донбасса восстанавливаются памятники Ленину и Сталину. Потому что именно эти два деятеля нынешнюю ситуацию и породили. Без их «мудрых решений» современная Украина просто не могла бы возникнуть.

Перед началом нынешнего украинского конфликта российский президент Владимир Путин совершенно правильно сказал о советских истоках современной Украины и о необходимости ее настоящей декоммунизации. Это необходимо сделать, причем не только в бывших регионах Украины, но и по всей России. Иначе даже военная победа может оказаться пирровой. Если мы не сможем извлечь правильные уроки из собственной совсем недавней истории, эта история вполне может повториться.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.